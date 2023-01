Le Royaume-Uni dit qu’il vise à donner à l’Ukraine les premiers chars de fabrication occidentale

Assis dans une station de métro à Kyiv lors d’une alerte de raid aérien samedi. Crédit… Brendan Hoffman pour le New York Times

La Russie a lancé samedi deux vagues de frappes dans des villes éloignées des lignes de front de l’Ukraine, faisant sortir les habitants de deux semaines de calme relatif pendant une période de vacances festives.

Les premières explosions ont été entendues samedi matin à Kyiv. Dans un cas rare, certaines de ces explosions se sont produites quelques minutes avant que les sirènes de raid aérien ne retentissent dans la ville, alarmant les gens habitués à recevoir des alertes précoces de missiles ou de drones repérés par les forces ukrainiennes. Quelques heures plus tard, une alerte de raid aérien dans tout le pays a été mise en place.

L’attaque du matin sur Kyiv impliquait très probablement des missiles balistiques tirés du nord, c’est pourquoi les avertissements de raid aérien sont arrivés tardivement, selon le colonel Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne.

Le bureau du président ukrainien a déclaré que les explosions faisaient partie d’une “attaque contre des infrastructures critiques” dans la ville. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat, mais au fil de la matinée, il est devenu clair qu’un certain nombre de sites à travers la ville avaient été touchés. Quatre missiles ont également touché une zone industrielle de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a déclaré le maire, Ihor Terekhov, dans un communiqué publié sur Telegram. M. Terekhov a déclaré que les missiles visaient des sites d’infrastructures et que les médias locaux ont indiqué que l’électricité avait été coupée dans la ville.

Les grèves ont brisé un calme matinal relatif alors que l’Ukraine célébrait le Nouvel An orthodoxe, ou Malanka, une fête traditionnelle alignée sur l’ancien calendrier julien plutôt que sur le nouveau calendrier grégorien.

Une deuxième vague de sirènes de raid aérien a retenti dans tout le pays dans l’après-midi, des responsables de tout le pays exhortant les gens à chercher et à rester à l’abri car des explosions ont été signalées à plusieurs endroits.

Un immeuble d’appartements à plusieurs étages dans la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, a été touché et des personnes ont été piégées sous les décombres, selon Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien. Les photos de la scène montrent des dommages importants au bâtiment résidentiel.

Des explosions ont été entendues à Kyiv plus tard dans l’après-midi, mais Vitali Klitschko, le maire, a déclaré que les explosions étaient des systèmes de défense aérienne.

Après la première alerte au raid aérien levée à Kyiv vers 11h30, les habitants ont lentement repris le chemin de la rue, beaucoup sortant des stations de métro dans lesquelles ils s’étaient réfugiés pour continuer leur journée.

Oksana Koloniets et Anna Chuplykhina, qui visitaient Kyiv, ont été alarmées d’entendre des explosions avant qu’une sirène de raid aérien n’ait eu le temps de retentir.

“Vous savez toujours qu’après l’alarme du raid aérien, il va y avoir des problèmes”, a déclaré Mme Chuplykhina, 45 ans.

Mme Koloniets, 50 ans, a déclaré que le moment des grèves – pendant une période de célébration du Nouvel An orthodoxe – n’a fait qu’ajouter aux inquiétudes qui persistaient pour beaucoup dans la capitale ces dernières semaines.

“Je pense que c’est l’un des éléments de l’intimidation – pour réprimer cette ambiance festive”, a-t-elle déclaré.

Les forces russes ont ciblé par intermittence Kyiv et d’autres régions de l’Ukraine loin des lignes de front depuis le début du mois d’octobre avec des attaques de missiles et de drones à grande échelle qui ont principalement ciblé l’infrastructure électrique et d’autres services clés. Les attaques ont paralysé le réseau électrique ukrainien et laissé le pays aux prises avec des coupures de courant pour faire face aux pénuries d’électricité.

Samedi matin, l’administration militaire de Kyiv a déclaré sur Telegram que des fragments de roquette avaient endommagé une voiture et que des débris avaient endommagé un bâtiment non résidentiel. L’attaque a endommagé 18 maisons dans la région élargie de Kyiv, a écrit le chef de l’administration militaire locale, Oleksiy Kuleba, sur Telegram.

Oleksandra Mykolyshyn et Andrew E. Kramer reportage contribué.