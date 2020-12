Mme Zaghari-Ratcliffe, 42 ans, gestionnaire de projet à la Fondation Thomson Reuters, a été placée en garde à vue à l’aéroport de Téhéran en avril 2016 alors qu’elle rentrait chez elle en Grande-Bretagne après avoir rendu visite à sa famille. Elle a ensuite été condamnée à cinq ans de prison après que les autorités iraniennes l’ont accusée de complot pour renverser le gouvernement iranien. Elle et sa famille nient les accusations.

La position du ministère a été exprimée dans une lettre envoyée en octobre aux avocats de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, double citoyen britannique et iranien détenu en Iran depuis 2016, et dont le traitement a pu s’apparenter à de la torture, selon les experts des Nations Unies .

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’était pas légalement obligé de fournir une assistance à une femme anglo-iranienne détenue en Iran depuis 2016, une position qui soulève des questions sur le degré de protection qu’une puissance occidentale est prête à offrir à ses citoyens en danger, et ce que la Grande-Bretagne le rôle international devrait être après sa sortie de l’Union européenne.

Campagne Free Nazanin, via Reuters

En octobre, le ministère des Affaires étrangères a déclaré aux avocats de Mme Zaghari-Ratcliffe qu’il n’accorderait pas automatiquement une assistance consulaire, affirmant que la Grande-Bretagne n’avait pas «d’obligation légale de diligence envers les ressortissants britanniques à l’étranger», selon la lettre obtenue par The New York Times.

Les autorités britanniques ont accordé la protection diplomatique à Mme Zaghari-Ratcliffe l’année dernière. Pourtant, ils n’ont pas envoyé de fonctionnaire consulaire lui rendre visite, ni lorsqu’elle a été détenue à la célèbre prison d’Evin, ni depuis mars, lorsqu’elle a été libérée et placée en détention à domicile.

La lettre, dont des extraits ont été rendu public par le Times de Londres lundi, a scandalisé les avocats et la famille de Mme Zaghari-Ratcliffe, des groupes de défense des droits et un ancien haut fonctionnaire britannique. Et la question se pose à un moment où la Grande-Bretagne tente d’affirmer son nouveau rôle sur la scène mondiale en tant que puissance en dehors de l’Union européenne.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui a accordé la protection diplomatique à Mme Zaghari-Ratcliffe en mars 2019, qualifiant cette étape « extrêmement inhabituelle » à l’époque, a déclaré que grâce aux paroles du ministère des Affaires étrangères, la Grande-Bretagne « commençait à paraître faible ».

«Nous devons montrer au monde que si vous emprisonnez un citoyen britannique sur de fausses accusations, vous paierez un prix très élevé, car la Grande-Bretagne est un acteur majeur sur la scène mondiale et entend le rester», a écrit M. Hunt dans le Times. de Londres.

« Se laisser bousculer comme ça au moment du renouvellement post-Brexit envoie le signal inverse », a-t-il ajouté.

Mme Zaghari-Ratcliffe séjourne chez ses parents à Téhéran depuis qu’elle a obtenu une libération provisoire en mars en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus dans la prison d’Evin, bien qu’elle doive porter une étiquette à la cheville et ne puisse pas quitter les environs. . Son congé a été prolongé indéfiniment en mai, suscitant l’espoir qu’elle pourrait bénéficier de la clémence et revenir bientôt en Grande-Bretagne.

Mais en septembre, les autorités iraniennes lui ont dit qu’elle faisait face à de nouvelles accusations de «diffusion de propagande contre le régime». Son procès a été reporté à deux reprises, en septembre et novembre.