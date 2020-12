TipRanks

3 actions « Strong Buy » avec un rendement de dividende supérieur à 7%

Il est en hausse, en hausse et en déplacement pour les marchés depuis la fin septembre. Le NASDAQ et le S&P 500 se négocient à moins de 3% de leurs récents niveaux records, après avoir pris en compte les fluctuations quotidiennes. C’est un signe clair d’une humeur haussière chez les investisseurs, et cette humeur haussière trouve un terrain fertile parmi les analystes boursiers de Wall Street, qui n’hésitent pas à faire des achats côté acheteur. Cependant, certains indices donnent à penser que les analystes couvrent leurs paris, car parmi les dernières revues Buy publiées, plusieurs offrent également des rendements de dividendes élevés. Les investisseurs soucieux de revenir peuvent trouver une certaine sécurité dans les actions à haut rendement. L’avantage d’une telle stratégie fondamentalement défensive est évident: les actions qui augmentent actuellement apporteront les gains immédiats de l’appréciation des actions, tandis que des dividendes élevés fourniront un flux de revenus régulier quelles que soient les conditions du marché. » En utilisant les données disponibles dans la base de données TipRanks, nous ‘ ve a tiré trois titres à haut rendement – de 7% à 9%. Mieux encore, ces actions sont considérées comme des achats forts par les analystes de Wall Street. Voyons pourquoi. Energy Transfer LP (ET) Tout d’abord, Energy Transfer, un nom majeur du secteur intermédiaire des hydrocarbures en Amérique du Nord. Le principal réseau d’actifs de la société couvre 38 États et relie trois grandes régions de production de pétrole et de gaz – dans les régions du Midwest-Appalaches et du Texas-Oklahoma-Louisiane, ainsi que du Dakota du Nord. Energy Transfer possède des actifs plus petits dans les Rocheuses du Colorado, en Floride et dans le nord de l’Alberta. Ces actifs comprennent des pipelines, des terminaux et des réservoirs de stockage de gaz naturel et de pétrole brut. La valeur des services d’ET ressort clairement de la capitalisation boursière de 18 milliards de dollars de la société et de 54 milliards de dollars de revenus annuels.Cette valeur, ainsi que les effets de la crise sanitaire et économique de 2020, ressortent également de la récente publication des résultats du troisième trimestre de la société. Du côté négatif, les revenus ont diminué de 26% par rapport au trimestre de l’an dernier, tandis que le BPA était en baisse de 18%. En chiffres absolus, la ligne du haut s’est établie à 9,96 millions de dollars tandis que la ligne du bas a été rapportée à 30 cents par action. Les deux chiffres ont largement dépassé les prévisions. Surpasser les prévisions était une note positive. D’autre part, la société a déclaré 400 millions de dollars d’économies de coûts depuis le début de l’année, grâce aux initiatives de contrôle et de rationalisation des dépenses. La dette totale à long terme de la dette est restée stable à 54 millions de dollars. Dans une annonce à la fin d’octobre, Energy Transfer a déclaré son dividende du troisième trimestre, à 15,25 cents par action ordinaire. Il s’agissait d’une réduction de 50% par rapport aux paiements précédents et mis en œuvre pour plusieurs raisons. La principale de ces raisons est la libération de liquidités pour la réduction de la dette. La réduction du dividende maintient également le rendement du dividende en ligne avec les valeurs historiques (avec les actions en baisse cette année, le rendement a été artificiellement gonflé) et abordable aux niveaux de revenu actuels. Le nouveau paiement du dividende s’annualise à 61 cents par action ordinaire et, même après la réduction, donne un rendement élevé de 8,8% .Couvrant l’action de Raymond James, l’analyste Justin Jenkins a noté: «Nous voyons toujours l’empreinte intermédiaire intégrée de premier plan d’ET. comme un grand positif, mais les risques sont élevés et le resteront. En fin de compte, nous pensons que l’activité principale et la génération de flux de trésorerie disponibles à long terme (qui s’amélioreront considérablement en 2021) aideront ET à se différencier au sein de l’espace intermédiaire … Nous considérons que le risque / récompense est positif dans la plupart des scénarios. »Conformément à ces commentaires, Jenkins évalue ET un achat fort, et son objectif de prix de 9 $ suggère qu’il a de la place pour une croissance de 26% dans l’année à venir. (Pour regarder les antécédents de Jenkins, cliquez ici) Wall Street semble être en accord avec Jenkins, car les actions ET maintiennent une cote d’achat fort du consensus des analystes. Il y a eu 8 avis récents, dont 7 achats et un seul Hold. L’objectif de cours moyen de 9,29 $ de l’action est légèrement plus haussier que la position de Raymond James, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 31% par rapport au cours de négociation de 7,09 $. (Voir l’analyse boursière ET sur TipRanks) Les FPI Omega Healthcare (OHI) sont souvent connues pour leurs dividendes à haut rendement, car la réglementation fiscale oblige ces entreprises à restituer un pourcentage minimum de bénéfices aux investisseurs. Omega Healthcare, une fiducie de placement immobilier, n’est pas différente de ses pairs à cet égard, mais elle offre aux investisseurs une torsion. Le portefeuille de l’entreprise se compose d’établissements de soins infirmiers qualifiés et d’établissements de logement pour personnes âgées, répartis de 83% à 17%. Le portefeuille est évalué à plus de 10 milliards de dollars. Il totalise 957 installations dans 40 États plus le Royaume-Uni. En haut de la page, Omega a signalé une baisse des revenus du troisième trimestre. Les 119 millions de dollars rapportés étaient en baisse de 53% en séquentiel et de 16% en glissement annuel. C’était la mauvaise nouvelle. Les fonds provenant des opérations ajustés (FFO), une mesure courante utilisée pour juger les niveaux de revenu des FPI, ont battu les prévisions de 5%, à 82 cents par action. Dans d’autres notes positives cette année, Omega a déclaré avoir collecté 99% des loyers dus au cours de chaque trimestre de 2020, et émis avec succès, en octobre dernier, 700 millions de dollars de billets de premier rang à 3,375% et échéant en 2031. La société vise à utiliser les fonds levé pour, premièrement, rembourser la dette existante, et deuxièmement, pour couvrir les opérations générales. Omega verse actuellement un dividende de 67 cents par action ordinaire, et a maintenu ce paiement stable pendant près de trois ans. La société a une histoire de 6 ans de paiements de dividendes fiables. Le paiement annualisé est de 2,68 $ par action ordinaire, soit un rendement de 7,1%. La performance de cette société, y compris le dividende fiable, a incité l’analyste JMP Aaron Hecht à évaluer OHI comme une surperformance (c’est-à-dire un achat). Son objectif de prix de 43 $ indique une hausse de 14% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Hecht, cliquez ici) Soutenant sa position, Hecht écrit: «Nous pensons que les livraisons de vaccin COVID-19 commenceront à arriver dans les deux prochaines semaines et que les résidents des établissements de soins infirmiers qualifiés seront priorisés, en fonction de leur vulnérabilité. Nous considérons cela comme un atout majeur pour OHI en tant que plus grand propriétaire d’établissements de soins infirmiers qualifiés aux États-Unis. Bien que les locataires d’OHI se soient généralement bien comportés pendant la pandémie, une augmentation de la demande serait un événement dérisoire… Nous pensons qu’OHI mérite une légère prime par rapport à ses offres pré-pandémiques sur trois ans compte tenu des vents favorables de la demande. Nous sommes acheteurs de l’action… »En attendant, OHI a obtenu une note Strong Buy du consensus des analystes, basée sur 8 avis se répartissant en 6 achats et 2 prises. Le cours de l’action Omega a augmenté de 28% depuis la première semaine de novembre, dans le sillage des résultats du troisième trimestre. Cela a poussé le cours de l’action, actuellement 37,69 $, légèrement au-dessus de l’objectif de cours moyen de 36,88 $. (Voir l’analyse boursière OHI sur TipRanks) Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Le dernier mais non le moindre est Owl Rock Capital, une société de financement spécialisée basée à New York. Owl Rock travaille dans le secteur financier du marché intermédiaire, offrant un accès au capital aux entreprises du marché intermédiaire pour effectuer des acquisitions, financer des opérations et procéder à des recapitalisations. Le portefeuille de la société compte 10,2 milliards de dollars d’actifs totaux, dont 97% sont des actifs garantis de premier rang. Owl Rock détient actuellement des investissements dans 110 entreprises. Les bénéfices d’Owl Rock au troisième trimestre sont légèrement inférieurs aux attentes. Le BPA était de 33 cents par action, en baisse de 3% séquentiellement et manquant les estimations de 2 cents. La valeur liquidative par action a augmenté de 1% d’un trimestre à l’autre, passant de 14,52 $ à la fin de juin à 14,67 $ à la fin de septembre. Dans le but de consolider ses liquidités, Owl Rock a proposé un appel public à l’épargne de 1 milliard de dollars en billets à 3,4% au cours de la première semaine de décembre. L’émission est due en 2026 et fournit des fonds pour rembourser la dette existante sur la facilité de crédit renouvelable et pour financer les opérations générales.De plus, au cours de la première semaine de ce mois-ci, Owl Creek a confirmé que des discussions étaient en cours pour acquérir Dyal Capital. Cette décision combinerait la plate-forme de prêt direct d’Owl Creek avec l’accès de Dyal aux solutions de capital.Owl Creek a un paiement de dividende en actions régulier de 31 cents par trimestre, qui a été complété depuis mai 2019 par une série de 6 paiements de dividendes spéciaux de 8 cents. En calculant le rendement par dividende régulier, nous le trouvons à 9,6%, basé sur un taux annualisé de 1,24 $ par action ordinaire. À titre de comparaison, le dividende moyen parmi les sociétés cotées S&P s’élève à 2% .L’examen ici a été rédigé par Devin Ryan, analyste 5 étoiles chez JMP Securities. Se concentrant sur l’annonce de Dyal Capital, Ryan a noté: «Bien qu’il soit important de faire la distinction entre les sociétés de gestion et non la BDC directement, et finalement nous ne nous attendons pas à beaucoup de changement, nous pensons qu’une transaction pourrait représenter un résultat positif. pour les actionnaires d’ORCC au fil du temps. »« Nous continuons de considérer l’opportunité des actions ORCC comme attrayante en raison: 1) de la solide performance de crédit et des attentes; 2) un bilan bien positionné; 3) l’augmentation des bénéfices au fur et à mesure que l’effet de levier se déplace vers la cible 1,0x d’ici 2S21; et 4) une augmentation du profil de rendement du portefeuille grâce à une combinaison plus élevée de prêts unitranche », a conclu l’analyste. À cette fin, Ryan attribue aux actions Owl Creek une surperformance (c’est-à-dire un achat), et son objectif de cours de 14,50 $ suggère un 13%. (Pour voir les antécédents de Ryan, cliquez ici) La note consensuelle des achats forts d’Owl Creek est basée sur 6 avis. Ceux-ci montrent une répartition de 5 contre 1 entre les achats et les prises. ORCC se négocie à 12,78 $, et sa moyenne de 13,90 $ L’objectif de cours implique une hausse d’environ 9%. (Voir l’analyse boursière ORCC sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à dividendes à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information seulement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.