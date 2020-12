Le Brexit est l’occasion pour le Royaume-Uni d’adopter une approche plus positive et plus accueillante de la citoyenneté, a-t-il constaté.

Il recommande également que les cérémonies de citoyenneté deviennent plus visibles et aient lieu dans des endroits comme le stade de Wembley ou le château d’Édimbourg.

«Les gouvernements successifs ont rendu ce processus extrêmement coûteux et bureaucratique – et les frais élevés et les exigences obscures sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à comprendre.