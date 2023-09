Le Royaume-Uni devrait rejoindre le programme scientifique Horizon de l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le Royaume-Uni devrait réintégrer le programme de recherche scientifique Horizon de l’Union européenne, doté de 85 milliards de livres sterling, dont il avait été exclu à la suite du Brexit.

La secrétaire d’État à la Science, Michelle Donelan, semble prête à confirmer l’adhésion associée de la Grande-Bretagne lors de sa tournée des studios de diffusion jeudi matin, selon l’agence de presse PA, mettant un terme à des mois de négociations tendues.

Des sources proches des négociations entre les deux parties ont déclaré un jour plus tôt que le Premier ministre Rishi Sunak avait donné son feu vert pour qu’un accord soit finalisé.

La Grande-Bretagne a continué de participer à l’accord commercial post-Brexit négocié avec Bruxelles, mais a été exclue en représailles dans le cadre d’un différend sur les accords avec l’Irlande du Nord.

Les scientifiques ont salué la nouvelle de l’accord, rapportée pour la première fois par Bloomberg, après avoir averti que le secteur était désavantagé par deux années de collaboration manquées.

Mercredi, lors des questions du Premier ministre, M. Sunak a déclaré aux députés que sa « priorité et préférence » était de s’associer à Horizon, mais « à des conditions qui conviennent à la fois au contribuable britannique et à la science et à la recherche britanniques ».

Faisant allusion à une possible avancée, il a déclaré que le gouvernement avait été « largement impliqué dans les discussions » avec l’UE et « j’espère pouvoir les mener à bien ».

Le niveau de compensation que l’UE versera au Royaume-Uni pour avoir été exclu du système lors de l’âpre dispute sur les règles commerciales pour l’Irlande du Nord en 2020 était toujours considéré comme un problème.

Une source a déclaré à PA que M. Sunak avait signalé son approbation de l’accord mais que la réduction pour les années d’absence pourrait toujours être un problème.

Une conversation avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était attendue avant l’annonce.

Des sources de Whitehall ont déclaré en juillet qu’un projet d’accord était en cours avec le Premier ministre, ce qui a incité les scientifiques à célébrer prudemment cette évolution.

Mais Downing Street a déclaré qu’une alternative basée au Royaume-Uni, connue sous le nom de Pioneer, restait sur la table, car M. Sunak restait préoccupé par le « rapport qualité-prix ».

Un scientifique principal du Francis Crick Institute de Londres a salué les derniers développements comme une « nouvelle fantastique ».

Le professeur Robin Lovell-Badge a déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4 : « Nous avons vraiment manqué de pouvoir travailler correctement avec d’autres scientifiques européens. »

Dame Kate Bingham, associée directrice du gestionnaire de fonds de santé SV Health Investors, a déclaré : « La collaboration avec les meilleurs chercheurs européens est essentielle si le Royaume-Uni veut devenir une véritable superpuissance scientifique. »

Mais le parti travailliste a critiqué ce retard, la secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, déclarant : « J’espère sérieusement que cela se produira, mais je dois dire qu’est-ce qu’ils ont fait et pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ?

« Cela nuit à notre compétitivité, cela nuit à notre pays et j’espère vraiment que nous verrons des progrès le plus rapidement possible. »

Horizon est une collaboration impliquant les principaux instituts de recherche et entreprises technologiques d’Europe.

Les États membres de l’UE contribuent des fonds, qui sont ensuite alloués à des individus ou à des organisations en fonction de leurs mérites pour explorer des sujets tels que le changement climatique, les progrès médicaux et l’intelligence artificielle.