L’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19 a suggéré que la Grande-Bretagne devrait envisager d’offrir des vaccins aux pays les plus pauvres une fois que toute personne de plus de 50 ans aura été vaccinée.

Le Dr David Nabarro a déclaré qu’il était « tout à fait compréhensible » que le Royaume-Uni ait commandé 400 millions de doses de vaccins, mais a souligné que la « priorité » était de s’assurer que les plus exposés au risque de tomber gravement malades ou de mourir à cause du virus dans tous les pays reçoivent un vaccin.

Ses commentaires sont intervenus alors que Nadhim Zahawi, le ministre responsable du déploiement du vaccin, a déclaré qu’il était convaincu que le gouvernement pourrait atteindre son objectif «difficile» d’offrir un vaccin à tous les plus de 50 ans d’ici mai.

Lorsque cette phase sera achevée, les ministres se tourneront alors vers l’accélération du programme de vaccination pour des millions de jeunes adultes, avec des plans pour les «coups au travail» en cours de discussion au gouvernement, selon Le télégraphe du dimanche.

Mais pressé Sophy Ridge de Sky News Si le Royaume-Uni doit commencer à donner des vaccins à d’autres pays une fois que les plus vulnérables et les plus de 50 ans ont reçu leurs vaccins, M. Nabarro a répondu: «Je pense que nous devrions le faire.

«Bien sûr, chaque Premier ministre, chaque groupe de députés, doit prendre ses propres décisions, mais il s’agit vraiment de savoir ce qui a du sens économiquement, ce qui a du sens pour la société et comment il voudra qu’on s’en souvienne dans 10 ou 20 ans. temps.

«Si nous voulons rester dans les mémoires comme un monde où ceux qui ont l’argent peuvent se permettre de vacciner l’ensemble de leur population mais des pays qui n’ont pas l’argent nécessaire pour faire face à une augmentation dramatique du taux de mortalité parmi les agents de santé, je ne pense pas .

«Je ne pense pas que ce soit comme ça qu’un individu veut vraiment être vu quand il se regarde au fil des ans. Je pense qu’il est peut-être temps de prendre une décision mondiale sur le blé, les priorités devraient être parce que, à la fin, nous sommes des humains et les humains doivent pouvoir travailler les uns avec les autres quelle que soit leur race, quelle que soit leur appartenance ethnique, quel que soit leur rôle.

Le gouvernement britannique a suggéré qu’il pourrait partager les doses «excédentaires» avec les pays voisins et en développement, mais n’a pas précisé quand cela pourrait être le cas.

S’exprimant la semaine dernière, la secrétaire au commerce international, Liz Truss, a déclaré que le gouvernement devait d’abord s’assurer que la population britannique était vaccinée, mais a ajouté: «Dans les mois à venir, nous espérons être en mesure d’aider d’autres pays avec l’approvisionnement en vaccins.»

Comme les chiffres officiels du gouvernement ont montré que le Royaume-Uni avait administré au moins une dose à 11,4 millions de personnes, le maire du Grand Manchester Andy Burnham a également suggéré que les régions les plus pauvres du pays où l’espérance de vie est plus faible devraient recevoir des fournitures supplémentaires de vaccins Covid-19.

«Il doit s’agir d’un jugement basé sur la santé», a-t-il déclaré. «Il est également vrai que les mêmes zones où l’espérance de vie est la plus faible sont généralement celles où le plus de personnes travaillent dans ces professions clés, travaillent dans des commerces de détail et des supermarchés essentiels ou conduisent des bus ou conduisent des taxis. plus grand risque.

« Je ne dis pas que vous vous écartez complètement de (l’approche) par étapes définie par les âges proposée par le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation], mais ce que je veux dire, c’est mettre davantage de vaccins dans les régions où l’espérance de vie est la plus faible et permettre une plus grande flexibilité pour que les gens puissent être appelés plus tôt. »

M. Zahawi a également déclaré au Andrew Marr de la BBC Il était convaincu que tous les plus de 50 ans se verraient offrir un vaccin d’ici mai, car il a révélé que près de 1000 vaccins par minute étaient administrés en une heure samedi matin.

«Le facteur limitant est l’approvisionnement en vaccins, donc l’approvisionnement en vaccins reste limité», a-t-il déclaré. «Je peux vous dire qu’hier, entre 11 et 12 heures, nous sommes presque arrivés à 1000 coups par minute, nous sommes arrivés à 979 coups par minute.