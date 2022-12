Le Royaume-Uni devrait exiger des voyageurs en provenance de Chine qu’ils fournissent un test COVID négatif avant le départ | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait annoncer une obligation pour les voyageurs arrivant de Chine de fournir un test COVID négatif avant le départ.

Cette décision alignera le Royaume-Uni sur un certain nombre d’autres pays, tels que les États-Unis, qui ont annoncé une règle similaire ces derniers jours.

Des sources affirment que cette décision est préventive et temporaire, et due à un manque de confiance dans le vaccin et les données de la Chine.

Il y a eu une augmentation des infections en Chine après avoir renoncé à certaines de ses règles notoirement strictes sur les coronavirus.

Les autorités ont estimé que 250 millions de personnes auraient probablement contracté le virus au cours des 20 premiers jours de décembre, selon des notes divulguées.

La plus grande ville de Chine, Shanghai, a eu la semaine dernière 5,43 millions de cas positifs parmi ses 25 millions d’habitants.

Cependant, le nombre réel peut être significativement plus élevé car les cas asymptomatiques ne sont plus enregistrés.

L’Espagne, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Inde font partie des pays qui ont récemment introduit de nouvelles règles sur les arrivées en provenance de Chine.

La propre exigence de la Chine pour les voyageurs en quarantaine est se terminant le 8 janvier. On pense qu’il n’est plus efficace étant donné le nombre élevé d’infections actuellement présentes dans le pays.

L’assouplissement des règles par le pays fait suite à une rare vague de protestations qui a semblé surprendre les dirigeants chinois.