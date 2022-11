Le Royaume-Uni devrait être le seul pays avec un taux d’emploi inférieur à celui d’avant Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Royaume-Uni a l’une des pires récupérations de Covid au monde en matière d’emplois, selon une nouvelle recherche surprenante.

La Grande-Bretagne est en passe d’être le seul pays du monde développé avec des niveaux d’emploi inférieurs en 2023 à ceux d’avant la pandémie, selon les meilleurs économistes.

L’Institute for Employment Studies (IES) a déclaré que le Royaume-Uni est presque le seul à voir des niveaux d’emploi inférieurs à la période pré-Covid – avec 600 000 personnes de plus « économiquement inactives » qu’en 2019.

Seules la Lettonie et la Suisse s’en tirent moins bien dans leur reprise d’emplois, ont déclaré les experts. Au début de l’année prochaine, la Grande-Bretagne sera probablement le seul pays du monde développé avec moins de personnes occupant un emploi qu’en 2019.

Les experts ont déclaré que le nombre relativement faible de demandeurs d’allocations de chômage “masquait” de graves problèmes pour que les gens trouvent un emploi.

Le rapport de l’IES Working for the Future a souligné une augmentation constante du nombre de personnes sans emploi en raison de problèmes de santé, ainsi qu’une augmentation du nombre de personnes prenant leur retraite anticipée.

Il y a eu une augmentation de plus de 200 000 depuis 2019 chez les personnes sans emploi depuis cinq ans ou plus en raison de problèmes de santé, et environ 50 000 personnes supplémentaires ont pris une retraite anticipée au cours des deux dernières années.

Les auteurs du rapport ont critiqué la qualité de l’aide à l’emploi, avec seulement un cinquième des demandeurs d’emploi – et moins d’un cinquième des employeurs – utilisant Jobcentre Plus. La Grande-Bretagne s’est également avérée en retard sur d’autres pays en matière d’emploi pour les personnes handicapées.

Tony Wilson, directeur de l’IES et auteur principal du rapport, a déclaré qu’il n’y avait “pas assez de personnes capables d’accéder à l’aide à l’emploi, peu d’aide pour les employeurs et un système de programmes, de programmes et de services compliqué, fragmenté et souvent sous-financé”.

Exhortant le nouveau gouvernement de Rishi Sunak à résoudre le problème, il a déclaré qu’il y avait “une réelle opportunité maintenant de revoir notre approche et de construire quelque chose pour l’avenir”.

Kate Bell, responsable de l’économie au Congrès des syndicats, a déclaré que le rapport “montre jusqu’où nous devons aller avant que chacun puisse obtenir le travail décent qu’il souhaite et qu’il mérite”.

Elle a ajouté: «Par rapport aux travailleurs d’autres pays européens, les personnes handicapées et les personnes âgées sont beaucoup moins susceptibles de travailler au Royaume-Uni. C’est un énorme gâchis de potentiel.

Cela survient alors que la Banque d’Angleterre a prévu que le chômage pourrait augmenter de 500 000 l’année prochaine, doublant presque pour atteindre 6,5%.

M. Sunak a déclaré que mettre les gens au travail était le meilleur moyen de faire face à la crise du coût de la vie, car il a été interpellé mercredi aux PMQ au sujet de l’augmentation des niveaux de pauvreté infantile.

Le député travailliste Barry Sheerman a déclaré que les enfants de sa circonscription se couchaient affamés – demandant au Premier ministre ce qu’il faisait pour résoudre le problème.

Le Premier ministre a répondu: “La meilleure façon absolue de s’assurer que les enfants ne grandissent pas dans la pauvreté, ce qu’aucun d’entre nous ne veut voir, est de s’assurer qu’ils ne grandissent pas dans un foyer sans travail.”

M. Sunak a déclaré que les gouvernements conservateurs “créent des emplois pour les gens – c’est la meilleure stratégie anti-pauvreté que nous ayons”.

Cependant, des recherches menées par la Fondation Joseph Rowntree montrent que 70 % des enfants pauvres vivent dans un ménage où au moins un parent travaille.

Le rapport de l’IES lance une nouvelle commission sur l’avenir de l’aide à l’emploi qui travaillera au cours des 18 prochains mois pour recueillir des preuves, en partenariat avec l’abrdn Financial Fairness Trust.