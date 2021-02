Un patient sud-africain de Covid a averti que les Britanniques DEVRAIENT avoir peur de la souche mutante qui a déchiré son pays comme une traînée de poudre.

Chris Bateman a observé avec horreur le virus qui a vu des patients affluer dans des salles «bondées» et poussé les hôpitaux «à leurs limites».

L’ancien rédacteur en chef du South African Medical Journal dit qu’il se sent « chanceux » d’avoir dépassé Covid lors de la première vague, car la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que l’original.

Expliquant comment la nouvelle mutation qui a été détectée pour la première fois à Nelson Mandela Bay, en Afrique du Sud, en octobre dernier, a affecté son pays, il dit qu’outre le système de santé, l’économie du pays a également été gravement touchée.

Et malgré l’assouplissement des mesures par le pays et l’ouverture de parcs et de plages, il dit que l’impact de la nouvelle variation est toujours perceptible.

Il a dit Miroir: « Le Royaume-Uni a raison de s’en méfier.

«Les unités de soins intensifs sont encore pour la plupart pleines, nos travailleurs de la santé, dont beaucoup souffrent d’un quasi-épuisement professionnel, dont des centaines ont perdu la vie, ne se sentent pas beaucoup plus en sécurité.

« La peur accrue cette fois-ci est perceptible – dans mon cercle social uniquement. Moins de gens prennent des risques et il y a plus de respect de l’hygiène. »

Et alors que le pays a reçu le premier lot d’un million de vaccins Astra-Zeneca, M. Bateman dit que les Sud-Africains sont toujours préoccupés par l’efficacité du vaccin contre la nouvelle souche.

Bien qu’il soit évident que la nouvelle mutation a fait des ravages en Afrique du Sud, les experts suggèrent qu’il est peu probable qu’elle devienne dominante au Royaume-Uni au cours des prochains mois.

Le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré que la mutation sud-africaine ne bénéficiait pas d’un « avantage de transmissibilité » par rapport aux autres variantes, contrairement à la souche apparue l’année dernière dans le Kent.

Il a ajouté qu’il était «probable» que les vaccins existants seraient efficaces pour prévenir les maladies graves chez les personnes infectées par la nouvelle souche sud-africaine.

Il a déclaré: «Les premières données … ne suggèrent pas que la variante sud-africaine a un avantage de transmissibilité distinct sur notre virus actuel.

«Pour cette raison, il n’y a aucune raison de penser que la variante sud-africaine rattrapera ou dépassera notre virus actuel dans les prochains mois.

« Notre menace immédiate vient de notre virus actuel et il existe maintenant de nombreuses preuves que les vaccins que nous déployons sont efficaces contre notre virus actuel. »

Cependant, il a mentionné que les personnes appartenant à des groupes à haut risque pourraient avoir besoin d’un rappel supplémentaire car les vaccins ont été mis à jour pour faire face aux nouvelles mutations du virus.

« Vous pouvez être revacciné et nous prenons de nombreuses mesures dans les coulisses pour nous assurer que nous pouvons être dans cette position », a-t-il déclaré.

« Tout comme les variations du virus étaient inévitables, il est presque inévitable que nous ayons besoin à un moment donné de variations du vaccin. Ce n’est pas une grande frayeur, ce n’est pas une grande surprise. »