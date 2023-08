Le Royaume-Uni devrait admettre son rôle dans le coup d’État en Iran – ex-ministre des Affaires étrangères

Londres refuse formellement de reconnaître une opération conjointe CIA-MI6 pour renverser le dirigeant iranien en 1953

Le gouvernement britannique devrait reconnaître son rôle dans l’incitation au coup d’État de 1953 en Iran qui a renversé le dirigeant démocratiquement élu, Mohammad Mosadegh, a déclaré l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères David Owen.

Owen, qui a été ministre des Affaires étrangères de Londres entre 1977 et 1979, a déclaré dans des commentaires publiés par le Guardian mardi que le fait que le Royaume-Uni admette sa part dans le complot de coup d’État, il y a 70 ans cette semaine, renforcerait la crédibilité de la Grande-Bretagne à travers le monde et renforcerait le mouvement de réforme iranien.

« Il y a de bonnes raisons de reconnaître le rôle du Royaume-Uni avec les États-Unis en 1953 dans le renversement des développements démocratiques », Owen a déclaré au journal. « En admettant que nous avions tort de le faire et que nous avons endommagé les étapes qui se développaient vers un Iran démocratique, nous rendons maintenant les réformes un peu plus probables. »

Les États-Unis ont officiellement reconnu leur rôle dans le plan visant à renverser Mosadegh – initialement nommé « Opération Boot » – il y a dix ans lorsqu’ils ont déclassifié une mine de documents de renseignement qui ont révélé qu’il s’agissait d’une opération conjointe de la CIA et du MI6.

En savoir plus Coup d’État de 1953 en Iran – un crime commis à Londres et à Washington

La position officielle du Royaume-Uni est qu’il ne commente pas les questions de renseignement.

Le Royaume-Uni a d’abord rédigé les plans de coup d’État après que Mosadegh a été nommé Premier ministre iranien en 1951 à la suite de la nationalisation d’une compagnie pétrolière britannique dans le pays. Initialement, le gouvernement américain dirigé par Harry Truman a rejeté les ouvertures britanniques. Cependant, le Premier ministre Winston Churchill a demandé avec succès au successeur de Truman, Dwight Eisenhower, de collaborer à l’effort.

Au début de 1953, les services de renseignement britanniques et américains ont commencé à planifier l’opération, qui a été rebaptisée « Ajax ». Selon des documents déclassifiés, l’opération visait un changement de régime par la corruption de politiciens iraniens, ainsi que de hauts responsables de la sécurité et de l’armée, et une propagande massive anti-Mossadegh qui a contribué à déclencher une révolte publique en 1953. Le coup d’État a ensuite ramené Shah Mohammad Reza Pahlavi. au pouvoir.

Owen soutient, cependant, que l’affaiblissement occidental de la démocratie iranienne a directement contribué à la chute du régime du shah lors de la révolution islamique de 1978.