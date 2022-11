Le Royaume-Uni “devra faire face au pire ralentissement des grandes économies” en 2023, selon l’OCDE

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon un nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Royaume-Uni est confronté au pire ralentissement des grandes économies l’année prochaine et devrait connaître une récession qu’une grande partie du reste du monde évitera.

Le groupe de réflexion économique mondial a fortement révisé à la baisse ses prévisions pour l’économie britannique, prédisant qu’elle diminuera de 0,4 % en 2023 et ne progressera que de 0,2 % en 2024. Pas plus tard qu’en septembre, il s’attendait à ce que le PIB stagne l’année prochaine.

L’OCDE a blâmé les pénuries de main-d’œuvre et le soutien énergétique “non ciblé” pour une inflation douloureuse, qui devrait culminer à la fin de cette année autour de son niveau actuel de 11,1% et rester au-dessus de 9% au début de 2023, avant de ralentir à 4,5% par le fin de l’année prochaine et 2,7 % en 2024.

Son rapport prévoit que les taux d’intérêt au Royaume-Uni passeront de 3% actuellement à 4,5% d’ici avril de l’année prochaine, tandis que le chômage passera de 3,6% à 5% d’ici la fin de 2024.

Parmi le groupe G7 des nations les plus développées, seule l’Allemagne devrait rejoindre le Royaume-Uni en voyant une contraction de son revenu national l’année prochaine, avec une baisse du PIB de 0,3 %.

En revanche, les États-Unis connaîtront une expansion de 0,5 %, le PIB devant augmenter de 0,6 % en France, de 1 % au Canada et de 1,8 % au Japon.

Et l’OCDE a déclaré qu’une grande partie du reste du monde évitera la récession que la Banque d’Angleterre et l’Office for Budget Responsibility prévoient de prolonger jusqu’en 2024 au Royaume-Uni.

Intérimaire de l’OCDE L’économiste en chef Alvaro Santos Pereira a déclaré que le monde était actuellement confronté à “des perspectives économiques très difficiles”.

Mais il a ajouté: “Notre scénario central n’est pas une récession mondiale, mais un ralentissement significatif de la croissance de l’économie mondiale en 2023, ainsi qu’une inflation toujours élevée, quoique en baisse, dans de nombreux pays”.

La porte-parole du Trésor travailliste, Abena Oppong-Asare, a déclaré: “Le fait que l’économie britannique soit la plus touchée par la crise énergétique parmi les pays du G7 est le résultat direct de 12 ans d’échecs conservateurs à la fois sur notre énergie et notre sécurité économique.

“Ils n’ont pas réussi à sécuriser notre économie et à la faire croître, ce qui nous a exposés à tout choc externe.

“Ils n’ont pas fourni les énergies renouvelables ou le nucléaire dont nous avons besoin pour l’indépendance énergétique, ils ont réduit notre stockage de gaz et ils n’ont pas réglementé le marché, ce qui a entraîné la faillite des entreprises et la facture des familles.”