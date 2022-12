Le Royaume-Uni dévoile un chasseur de nouvelle génération qui sera construit avec l’Italie et le Japon | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s’associe à l’Italie et au Japon pour développer un avion de combat de nouvelle génération qui utilise l’intelligence artificielle pour les combats futurs.

Le Global Combat Air Program (GCAP) est un nouveau partenariat entre les trois pays et devrait conduire à la création de centaines d’emplois hautement qualifiés au Royaume-Uni au cours des 10 prochaines années.

Le Premier ministre Rishi Sunak lancera aujourd’hui la première phase de la collaboration lors d’une visite à RAF Coningsby dans le Lincolnshire, où il verra les avions Typhoon qui ont été le cheval de bataille de la capacité aérienne du pays au cours des deux dernières décennies.

L’ambition est que le Tempest provisoirement nommé, qui remplacera le Typhoon, soit un jet de nouvelle génération qui sera opérationnel d’ici 2035 – renforcé par des capacités telles qu’un contrôle entièrement autonome, des capteurs avancés, des armes de pointe et des systèmes de données innovants.

Les technologies de contrôle gestuel et de suivi oculaire pourront mesurer la charge de travail du pilote, en identifiant la fatigue et le stress mental. L’intelligence artificielle intégrée permettra à l’avion de rester au combat si le pilote perd connaissance.

Le cockpit n’aura pas de cadrans et la technologie furtive avancée du jet le rendra presque invisible au radar.

Les auditeurs PricewaterhouseCoopers ont suggéré l’année dernière que jouer un rôle de premier plan dans le développement d’un tel avion pourrait soutenir 21 000 emplois par an et contribuer à hauteur de 26,2 milliards de livres sterling à l’économie d’ici 2050.

On espère que les pays alliés pourront adhérer au GCAP en temps voulu ou collaborer sur des capacités plus larges. Les avions de combat développés dans le cadre du partenariat seraient probablement compatibles avec les chasseurs d’autres partenaires de l’OTAN.

Le Premier ministre dira : « La sécurité du Royaume-Uni, à la fois aujourd’hui et pour les générations futures, sera toujours d’une importance capitale pour ce gouvernement. C’est pourquoi nous devons rester à la pointe des avancées en matière de technologie de défense – devançant et déjouer ceux qui cherchent à nous faire du mal.

“Le partenariat international que nous avons annoncé aujourd’hui avec l’Italie et le Japon vise précisément cela, soulignant que la sécurité des régions euro-atlantique et indo-pacifique est indivisible.

“La prochaine génération d’avions de combat que nous concevons nous protégera, nous et nos alliés du monde entier, en exploitant la force de notre industrie de la défense, qui bat le monde – en créant des emplois tout en sauvant des vies.”

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, dira : “Ce partenariat international avec l’Italie et le Japon pour créer et concevoir la prochaine génération d’avions de combat, représente la meilleure collaboration de technologie de défense de pointe et d’expertise partagée à travers nos nations, offrant des emplois hautement qualifiés dans tout le secteur. et la sécurité à long terme pour la Grande-Bretagne et nos alliés.”

La semaine dernière, les forces armées américaines a lancé le B-21 Raiderson dernier bombardier furtif nucléaire et le premier nouvel avion de ce type depuis trois décennies.

GCAP est le dernier exemple de coopération britannique en matière de défense avec des alliés internationaux, aux côtés du partenariat AUKUS avec les États-Unis pour construire des sous-marins nucléaires pour l’Australie et l’OTAN.

L’industrie britannique de la défense est un leader mondial de l’ingénierie aérospatiale avancée, avec BAE Systems pionnier de l’utilisation de l’impression 3D avancée et de la robotique autonome dans les avions militaires dans son «usine du futur» dans le Lancashire.