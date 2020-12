Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver le vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a annoncé mercredi que l’agence britannique de réglementation des médicaments avait donné son autorisation au vaccin et que le NHS serait prêt à commencer la vaccination au début de la semaine prochaine.

La nouvelle intervient alors que trois vaccins candidats ont annoncé des résultats prometteurs d’essais de phase trois au cours du mois dernier.

Les deux sociétés ont annoncé ce mois-ci à partir des résultats préliminaires que le vaccin est efficace à 95% et en particulier à 94% chez les personnes de plus de 65 ans qui sont plus à risque de développer un COVID-19 sévère.

«L’autorisation d’utilisation d’urgence au Royaume-Uni marquera la première fois que des citoyens en dehors des essais auront l’opportunité d’être vaccinés contre le COVID-19», a déclaré Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de la société allemande BioNTech.

« Nous pensons que le déploiement du programme de vaccination au Royaume-Uni réduira le nombre de personnes hospitalisées dans la population à haut risque », a ajouté Sahin dans un communiqué.

Les deux sociétés ont actuellement un accord avec le Royaume-Uni pour fournir 40 millions de doses de vaccin en 2020 et 2021.

Les agences de réglementation de l’UE et des États-Unis examinent également le vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech et pourraient l’autoriser pour une utilisation d’urgence ce mois-ci.

L’UE a conclu un accord avec les entreprises pour 300 millions de doses.

Pfizer et BioNTech ont déclaré avoir la capacité de produire 50 millions de doses du vaccin en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses du vaccin en 2021.

Le vaccin nécessite deux doses reçues à environ trois semaines d’intervalle.

Le vaccin à ARNm est basé sur une nouvelle technologie qui contient des instructions génétiques qui aident le corps à reconnaître la protéine de pointe du coronavirus, qui est utilisée pour pénétrer dans les cellules du corps.

Le vaccin a été « bien toléré » par les plus de 43 000 participants inscrits à des essais de phase trois, a déclaré la société plus tôt dans le mois. Ces essais se poursuivent alors même que le vaccin est approuvé pour une utilisation d’urgence.

Les participants continueront d’être surveillés pour déterminer comment il protège et son innocuité pendant deux ans supplémentaires après leur deuxième dose.

Le vaccin pourrait être plus difficile à distribuer que d’autres, ont déclaré des experts, car il doit être conservé à des températures extrêmement froides (-70 degrés Celsius).