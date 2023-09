Le Royaume-Uni dépense désormais 8 millions de livres sterling par jour pour héberger les migrants dans des hôtels

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le coût du logement des demandeurs d’asile a atteint 8 millions de livres sterling par jour, a révélé le ministère de l’Intérieur, soit un total de plus de 3 milliards de livres sterling par an.

Ce chiffre, indiqué dans le rapport annuel du ministère, représente une augmentation significative par rapport au coût précédent de 6 millions de livres sterling par jour et intervient alors que l’arriéré des dossiers d’asile au Royaume-Uni atteint un niveau record.

Le rapport déclare : « Nous devons arrêter les bateaux pour soulager la pression insoutenable sur notre système d’asile et nos services d’hébergement, qui coûte plus de 3 milliards de livres sterling par an.

« La loi sur les migrations illégales garantira que toute personne arrivant illégalement puisse être arrêtée et rapidement expulsée, afin que les gens sachent qu’ils ne peuvent pas éviter la file d’attente en venant ici illégalement.

« Cela va plus loin que jamais pour faire ce qui est nécessaire pour résoudre le problème, mais les changements législatifs prennent du temps et il n’existe pas de solution miracle.

« En attendant, nous devons agir pour remédier aux coûts inacceptables liés au logement des migrants dans des hôtels, qui coûtent aux contribuables environ 8 millions de livres sterling par jour. »

La secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, a imputé l’énorme facture d’hôtel au « chaos en matière d’asile » du gouvernement.

Elle a déclaré que « l’incapacité totale des conservateurs à maîtriser cette question » coûtait aux contribuables plus de 3 milliards de livres sterling par an.

Mme Cooper a déclaré : « Il est choquant de constater que le coût de l’hébergement à l’hôtel a augmenté d’un tiers depuis que Rishi Sunak a promis de mettre fin à l’utilisation des hôtels. Les conservateurs ont détruit le budget du ministère de l’Intérieur et le système d’asile, et c’est le peuple britannique qui en paie le prix.»