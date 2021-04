Le Royaume-Uni a dépassé le chiffre de 32 millions de premières vaccinations, soit le nombre estimé de personnes les plus vulnérables au coronavirus à qui le gouvernement a promis d’offrir un vaccin avant la date limite du 15 avril.

Cela s’est produit alors que les deuxièmes doses des vaccins Covid-19 atteignaient un record quotidien de 450 136, portant le total avec deux injections à 6 991 310, soit plus de 10% de la population britannique.

Il n’était pas immédiatement clair si le jalon de 32 m était revendiqué comme représentant la cible à atteindre.

Mais le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a retweeté un message sur les réseaux sociaux décrivant ce chiffre comme un «point de repère», indiquant clairement qu’il le considère comme une marque du succès du programme.

L’estimation de 32 millions a été donnée par les ministres pour les groupes prioritaires 1 à 9 recommandés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation comme étant les plus à risque de maladie grave ou de décès.

Composés de plus de 50 ans, d’agents de santé et de soins et de personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes, ils représentent environ 99% de la mortalité évitable due à Covid-19.

Un total quotidien de 106 878 nouvelles premières doses a été signalé, ce qui porte le nombre de personnes ayant reçu au moins un vaccin d’inoculation à 32 010 244, soit 47,9 pour cent de la population britannique.

Cependant, il est probable que certains d’entre eux seront en dehors des groupes prioritaires 1 à 9, par exemple les volontaires des stations de vaccination à qui on a proposé des doses de rechange restantes à la fin de la journée.

L’absence de fanfare officielle lors du passage du chiffre marquant peut refléter l’ordre donné aux ministres de ne pas faire d’annonces pendant la période de deuil du duc d’Édimbourg, décédé vendredi.

Les chiffres officiels ont enregistré 40 décès signalés dans les 28 jours suivant un test positif, portant le total depuis le début de la pandémie à 127 080. Le nombre de morts au cours des sept derniers jours s’est élevé à 254, inchangé par rapport à la semaine précédente.

Quelque 2 589 tests positifs ont été signalés, avec un total de 18 970 sur sept jours, près d’un tiers (32%) de moins que la semaine précédente.

Suite à une baisse des stocks de vaccins, le NHS England a temporairement mis fin aux premiers rendez-vous pour les personnes en bonne santé de moins de 50 ans, tandis que le programme se concentre sur l’administration de secondes doses à ceux qui ont eu leur premier vaccin entre décembre et mars.