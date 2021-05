Le Royaume-Uni dénonce les menaces «  inacceptables  » de la France de couper l’approvisionnement en électricité de Jersey dans un conflit de pêche

Le gouvernement britannique a accusé la France de menaces « disproportionnées » et « inacceptables » contre Jersey, car le gouvernement de l’île anglo-normande a déclaré que les pêcheurs français ne comprenaient pas les nouvelles règles du Brexit.

Les ministres français ont évoqué mardi la possibilité de couper l’alimentation électrique de l’île si leurs flottes de pêche n’étaient pas soulagées par la nouvelle bureaucratie.

Des pêcheurs du pays envisageraient également de bloquer Jersey pour protester contre la nouvelle réglementation, qui, selon eux, menace leurs moyens de subsistance. La région française de Normandie a également fermé un bureau sur l’île.

« Menacer Jersey de la sorte est clairement inacceptable et disproportionné », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique à la presse à Londres.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UE et Jersey sur les dispositions relatives à l’accès aux pêcheries après la fin de la période de transition, alors croyez que les Français utiliseront les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes. »

Les pêcheurs sont contrariés qu’on leur demande de produire de nombreuses preuves documentaires d’avoir pêché dans certaines eaux pour obtenir une licence leur permettant de continuer leur activité sous le nouveau régime de pêche post-Brexit.

Ils ont déjà organisé des manifestations dans les postes français et ont empêché certains poissons britanniques de débarquer – exacerbant les problèmes auxquels les exportateurs britanniques sont déjà confrontés grâce au départ du Royaume-Uni de l’UE.

Dans un communiqué, le gouvernement de Jersey a déclaré que la réaction française «résulte d’un malentendu» et que Jersey a «agi sur avis juridique, de bonne foi et dans le respect des principes non discriminatoires et scientifiques à chaque étape de cette procédure».

En tant que dépendance de la Couronne, les affaires étrangères de Jersey sont en fin de compte la responsabilité du Royaume-Uni, bien que les relations quotidiennes soient gérées par son propre gouvernement.

Le ministre des Affaires étrangères de Jersey, Ian Gorst, a déclaré que l’île voulait «guérir la relation le plus rapidement possible».

«Nous entrons dans une nouvelle ère et il faut du temps pour que tout le monde s’adapte. Jersey a toujours montré son engagement à trouver une transition en douceur vers le nouveau régime, notamment en créant un accord intérimaire pour laisser aux pêcheurs français le temps de soumettre leurs données.

«Cet engagement demeure. Si les pêcheurs français ou les autorités ont d’autres preuves qu’ils aimeraient soumettre, nous mettrons à jour les licences pour refléter ces preuves.

«Il n’y a pas de limite de temps pour la soumission des preuves, et nous aimerions offrir aux pêcheurs français la possibilité de soumettre des données directement à Jersey, au cas où ils estimeraient que l’information ne circule pas assez rapidement sur la route Normandie / France / UE / Royaume-Uni / Jersey. «

Répondant aux questions de l’Assemblée nationale mardi, la ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, a déclaré qu’elle était «révoltée» par l’approche du gouvernement britannique et que la France était prête à riposter.

Interrogé sur la question des «mesures de rétorsion», le ministre a noté que la dépendance de la couronne britannique de Jersey reposait sur «le transport d’électricité par câble sous-marin».

«Je le regretterais si nous y arrivions, nous le ferons si nous le devons», a-t-elle déclaré.

le Jersey du soir journal dit que la possibilité d’arrêter tous les navires commerciaux d’accéder aux ports français a été discutée lors des manifestations françaises, en plus de perturber l’approvisionnement en électricité de l’île.