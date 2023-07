Le Royaume-Uni démonte des véhicules de l’armée russe capturés en Ukraine pour découvrir leurs secrets | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni sépare des véhicules blindés russes capturés en Ukraine pour en savoir plus sur la façon de se défendre contre toute attaque future, a révélé le chef militaire britannique.

L’amiral Sir Tony Radakin a également déclaré à Sky News que la guerre en Ukraine avait été un « signal d’alarme » pour ses forces, les obligeant à être plus rapides et à prendre plus de risques lorsqu’ils s’armaient.

Dernière guerre en Ukraine: le contrôle de Poutine est touché alors que l’attaque envoie des « ondes de choc » à travers la Russie

Proposant son point de vue, Ben Wallacele secrétaire à la Défense sortant, a décrit l’Ukraine comme un « laboratoire de combat » pour les troupes ukrainiennes et leurs alliés occidentaux alors qu’ils expérimentent de nouvelles armes et technologies pour combattre les envahisseurs de Vladimir Poutine.

Le ministre – qui a annoncé ce week-end que il démissionnerait du gouvernement lors du prochain remaniement – a également défendu une décision controversée de s’en tenir à un plan visant à réduire l’armée britannique à 73 000 soldats malgré une guerre terrestre qui fait rage en Europe de l’Est.

M. Wallace a signalé aux journalistes que l’annulation de la décision coûterait 5 milliards de livres sterling pour s’assurer que les nouveaux soldats étaient correctement armés et logés, ajoutant: « Ou est-ce que je vais leur donner des fourches? »

Image:

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace





Le secrétaire à la Défense devrait dévoiler mardi un plan actualisé pour la forme et la taille des forces armées – élaboré à la suite de la Russie invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Mais le document de commandement de la défense 2023 n’inclura aucun nouvel argent même après l’inquiétude croissante de certains commandants quant à la nécessité d’accélérer les plans de reconstruction et de modernisation de l’armée, de la Royal Navy et de la Royal Air Force après des décennies de coupes.

Au lieu de cela, le document définira différentes priorités, telles que l’accent mis sur une plus grande résilience au combat avec la réaffectation de 2,5 milliards de livres sterling du budget de la défense à la reconstitution des stocks d’armes et de munitions.

L’amiral Sir Tony Radakin, chef d’état-major de la défense, a déclaré que la guerre en Ukraine était « un signal d’alarme pour nous d’être plus rapides avec notre acquisition, d’être plus audacieux avec le kit que nous introduisons – en particulier lorsque nous sommes en une course technologique – pour être plus agressifs dans la façon dont nous prenons soin de notre propre nation et pour renforcer notre résilience ».

Interrogé sur ce que le Royaume-Uni apprenait en examinant les véhicules militaires russes capturés en Ukraine, l’amiral Radakin a déclaré: « C’est vraiment important parce que nous sommes dans un club de nations que lorsque nous mettons la main sur un kit russe ou un kit d’autres nations qui pourrait être un danger pour nous à l’avenir, nous partageons cette connaissance. »

Il a déclaré: « Mais nous avons aussi des scientifiques qui décryptent les détails qu’une autre nation pourrait avoir à un niveau vraiment médico-légal, et cela nous aide à comprendre: comment fonctionne leur équipement? Comment pouvons-nous le vaincre? Comment pouvons-nous avoir encore mieux Comment pouvons-nous perturber leurs communications, comment pouvons-nous nous assurer que nous pouvons pénétrer leurs défenses ?

« Et c’est ce que nous faisons. »

Le chef de la défense et M. Wallace s’exprimaient à Wellington Barracks à Londres lors d’un événement pour discuter du document de commandement.

Les deux hommes se tenaient à l’extérieur près d’un grand véhicule militaire de couleur beige, équipé d’une rampe de lancement pour des missiles antichars qui n’avaient auparavant été tirés que depuis des avions.

Le « WOLFRAM » est un exemple de l’innovation britannique à grande vitesse suscitée par la guerre en Ukraine.

Dans les premiers jours qui ont suivi l’invasion à grande échelle de la Russie l’année dernière, des spécialistes britanniques de l’industrie et des scientifiques de la défense se sont demandé s’ils pouvaient adapter le missile antichar Brimstone – généralement lancé à partir de jets rapides et de drones – pour qu’il soit tiré à l’arrière d’une camionnette – abondant en Ukraine.

Au cours d’un seul week-end, avec l’aide d’un véhicule Toyota, d’un groupe électrogène de B&Q, d’un ordinateur portable emprunté et de quelques codes informatiques intelligents, ils avaient trouvé un concept. En quelques semaines, le missile était sur le champ de bataille en Ukraine.

Image:

Amiral Sir Tony Radakin





M. Wallace a déclaré que la « soif de survie » de l’Ukraine signifiait que Kiev avait abandonné les règles et réglementations en temps de paix pour tester de nouvelles armes et modifications proposées par ses alliés. Cette innovation profitait également aux alliés de l’Ukraine.

« Ils ont dû prendre des risques et expérimenter des choses qu’ils ne savaient peut-être pas fonctionner ou non, et ils sont devenus un laboratoire de combat pour leurs propres forces, et cela nous a montré la voie », a déclaré le secrétaire à la Défense.

« Je regrette les circonstances dans lesquelles cela a dû se produire, mais cela a montré la voie sur la façon dont les choses doivent être faites au 21e siècle sur un nouveau champ de bataille. »