Le Royaume-Uni demandera de l’aide aux citoyens en cas de coupures de courant hivernales – The Telegraph – RT World News

Un plan d’urgence du gouvernement pourrait obliger les citoyens à rationner l’électricité pour éviter les pannes d’électricité

Le gouvernement britannique a élaboré des plans énergétiques d’urgence en vertu desquels les citoyens pourraient être invités à éteindre leurs lumières et à baisser leurs thermostats pour éviter les pannes d’électricité cet hiver, a révélé le Telegraph.

Les plans seraient promulgués en cas de pénurie de gaz ou d’électricité, et le public serait invité à réduire sa consommation d’énergie, a rapporté samedi le journal. Selon des documents vus par le Telegraph, dans un tel scénario, le gouvernement britannique enverrait des messages à intervalles réguliers via la radio, la télévision, les médias sociaux ainsi que des affiches et des dépliants, disant aux gens de réduire leur consommation d’électricité et de gaz.

Le réseau national du Royaume-Uni aurait tenu des réunions ces derniers jours avec des représentants d’industries à forte intensité énergétique, sollicitant leur aide pour éviter le pire scénario de pannes d’électricité ou d’un arrêt complet, proposant même de payer ces entreprises pour qu’elles utilisent moins d’énergie.

Cependant, selon Arjan Geveke, directeur du groupe des utilisateurs intensifs d’énergie, le réseau national ne commencerait à payer l’industrie pour qu’elle ferme qu’après avoir appelé le public à réduire la demande.

“Tout d’abord, ils voudront faire une campagne d’information publique parce que c’est l’option la moins coûteuse”, il a été cité comme disant par The Telegraph. “Il y a évidemment un risque accru de sécurité d’approvisionnement en hiver.”















Pendant ce temps, la crise du coût de la vie énergétique au Royaume-Uni continue de s’intensifier, les factures annuelles des ménages devant dépasser les 3 300 £ (3 971 $) cet hiver, selon le consultant en énergie Cornwall Insight.

Le National Grid a demandé aux fournisseurs d’électricité d’établir des moyens de payer les ménages pour qu’ils déplacent leur consommation d’énergie vers les périodes de pointe, comme lors de vents forts, et réduisent leur consommation à d’autres moments. Cependant, des entreprises telles que British Gas et Shell ont déclaré au point de vente qu’elles ne s’en tiendraient pas à ce plan cette année.

Alors que les prix de l’énergie montent en flèche au milieu des sanctions anti-russes sur le conflit ukrainien, l’UE élabore également des plans pour lutter contre sa crise énergétique. La semaine dernière, la Commission européenne a suggéré que tous les États membres de l’UE réduisent leur consommation de gaz naturel de 15 % de septembre à mars de l’année prochaine. La Commission a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le gaz stocké sera insuffisant pour l’hiver prochain, si la Russie décide de couper complètement l’approvisionnement du continent.

Alors que les ministres de l’énergie de l’UE devraient voter sur les mesures d’urgence plus tard cette semaine, plusieurs pays sont opposés à l’idée. L’Allemagne, l’Autriche et la France ont déjà demandé à leurs citoyens de réduire leur consommation d’énergie en prenant des douches plus courtes, en éteignant les lumières et en baissant leurs thermostats.