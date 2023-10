Le Royaume-Uni demande aux pays européens d’arrêter ses criminels – The Times

Le gouvernement britannique cherche à louer des espaces cellulaires à des pays étrangers pour lutter contre la surpopulation dans ses prisons

Le ministère britannique de la Justice est en pourparlers avec des établissements pénitentiaires à travers l’Europe pour louer des espaces afin de lutter contre la surpopulation chronique dans ses prisons, selon le secrétaire à la Justice Alex Chalk, qui a prononcé un discours sur le sujet lors d’une conférence du Parti conservateur.

Comme l’a rapporté le Times mardi, le gouvernement britannique s’est inspiré de la manière dont des pays comme la Norvège et la Belgique avaient loué des cellules à l’étranger dans le passé et cherche maintenant à modifier la loi pour permettre aux prisonniers condamnés en Angleterre et au Pays de Galles de purger leur peine à l’étranger.

Chalk a déclaré que le Royaume-Uni avait déjà engagé des discussions exploratoires avec d’éventuels partenaires en Europe et que l’un des premiers pays figurant sur la liste des candidats potentiels était l’Estonie, qu’il s’était personnellement rendu cet été.

« Ce gouvernement fait plus que tout autre depuis l’ère victorienne pour augmenter la capacité des prisons », Chalk a déclaré à la conférence. « Parallèlement à notre programme de 20 000 places de prison supplémentaires, de rénovation d’anciennes prisons et de cellules de déploiement rapide, la location de places de prison dans d’autres pays garantira que nous disposerons toujours de l’espace nécessaire pour protéger le public des délinquants les plus dangereux. »

Le plan du ministère de la Justice intervient alors que le Royaume-Uni est confronté à une baisse de sa capacité carcérale. Selon le Times, la semaine dernière, il ne restait que 768 places disponibles dans les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles.

Réagissant à cette proposition, des représentants du Parti travailliste et des militants de la réforme pénitentiaire ont souligné que la décision du gouvernement était le signe que le système pénitentiaire britannique était en panne et que le Parti conservateur ne pouvait trouver une solution alternative au problème.

Plus tôt cette année, le ministère de la Justice a activé des procédures d’urgence pour utiliser 400 cellules de police pour héberger des condamnés, les prisons manquant d’espace. Selon les données officielles de fin septembre, le Royaume-Uni héberge actuellement 87 793 détenus. Au taux d’emprisonnement actuel, ce nombre devrait atteindre 94 400 d’ici mars 2025 et 106 300 d’ici 2027. Pendant ce temps, la capacité totale des prisons britanniques est aujourd’hui estimée à seulement 88 561.

Outre la surpopulation, les conditions dans les prisons britanniques ont également été jugées si mauvaises qu’un tribunal allemand a même refusé le mois dernier d’extrader un Albanais vers le Royaume-Uni, arguant qu’il y avait des risques. « motifs valables« croire que ses droits fondamentaux ne seraient pas protégés au Royaume-Uni sur la base de « l’état du système pénitentiaire britannique. »