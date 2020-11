Le Royaume-Uni demande au régulateur d’examiner le vaccin AZ Oxford au milieu des questions

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il avait demandé à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé de déterminer si le vaccin «répond à des normes de sécurité strictes».

Il s’agit du deuxième vaccin candidat à atteindre la phase d’évaluation formelle en Grande-Bretagne, suite à une injection développée par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. Un troisième vaccin de la société américaine Moderna n’est pas loin derrière.

Le gouvernement britannique a commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford AstraZeneca et prévoit de le distribuer en décembre s’il est approuvé.

Le régulateur a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de calendrier pour une éventuelle approbation des vaccins

La directrice générale de la MHRA, June Raine, a déclaré qu ‘«aucun vaccin ne serait autorisé à être administré au Royaume-Uni à moins que les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité ne soient respectées».

Oxford et AstraZeneca ont rapporté lundi que leur vaccin s’est avéré efficace à 62% chez les personnes ayant reçu deux doses et à 90% lorsque les volontaires recevaient une demi-dose suivie d’une dose complète. Ils n’ont pas mentionné à l’époque, mais ont reconnu plus tard qu’un problème de fabrication avait conduit certains participants à recevoir «une demi-dose du vaccin comme première dose».

Les fabricants de médicaments ont informé le régulateur britannique du problème lorsqu’il a été découvert et il a été convenu de terminer l’enquête avec deux groupes à un stade tardif.

AstraZeneca a annoncé son intention de mener un nouvel essai clinique mondial pour évaluer l’efficacité du vaccin, mais ne s’attend pas à ce qu’il retarde l’approbation réglementaire au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne – bien qu’aux États-Unis. La Food and Drug Administration peut prendre plus de temps.

Certains scientifiques se sont dits préoccupés par les lacunes dans les données et la manière dont les résultats étaient communiqués. Seules 2 741 personnes ont reçu la moitié de la dose, ce qui rend difficile de savoir si l’efficacité constatée dans le groupe est réelle ou un caprice statistique. Au total, 8 895 personnes ont reçu deux doses complètes.

Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université d’Edimbourg, a déclaré qu’Oxford et AstraZeneca devraient répondre aux questions sur leurs résultats “clairement et complètement”.

«La confiance coûte cher en matière de vaccins et nous ne devons rien faire qui puisse en aucune manière saper cette confiance», a-t-elle déclaré.

Les résultats complets seront publiés dans la revue médicale The Lancet, bien qu’aucune date n’ait été donnée.

Pfizer et BioNTech ont déclaré plus tôt ce mois-ci que leur vaccin était efficace à 95%, et Moderna a déclaré que le produit semble être efficace à 94,5%, selon des données préliminaires.

Contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna, l’injection d’Oxford AstraZeneca n’a pas besoin d’être conservée à des températures de congélation, ce qui peut faciliter sa distribution, en particulier dans les pays en développement. C’est aussi moins cher, car AstraZeneca a accepté de ne pas en profiter pendant la pandémie.

Le gouvernement britannique et ses conseillers scientifiques ont exprimé leur confiance dans le fait que plusieurs vaccins recevront une approbation, mais affirment que toutes les décisions reviennent au régulateur.

“Ils effectueront un examen avec un grand nombre de données qui ne sont pas actuellement du domaine public sur l’efficacité et la sécurité”, a déclaré Chris Whitty, directeur médical en Angleterre.

«Je pense que c’est toujours une erreur de porter trop de jugements tôt avant que nous ayons les informations complètes et surtout avant que le régulateur, le régulateur indépendant, ait eu la chance de regarder les données et de faire une évaluation. . “

