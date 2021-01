La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré qu’elle demanderait lundi à devenir membre du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Les négociations devraient débuter ce printemps, selon le gouvernement, qui a déclaré que le commerce britannique avec le groupe valait 111 milliards de livres l’année dernière.

Mme Truss, qui doit faire face à des questions sur la décision de la BBC et de Sky News dimanche matin, a fait l’annonce à l’occasion de l’anniversaire du départ officiel du Royaume-Uni de l’UE.

Le ministère du Commerce international a déclaré que l’adhésion au PTPGP réduirait les droits de douane sur la nourriture, les boissons et les voitures et améliorerait l’accès aux marchés de ses membres, tels que le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam.

D’autres avantages seraient notamment des voyages plus faciles entre les pays partenaires et des visas moins chers.

Regardez plus

Mme Truss a déclaré que l’adhésion au pacte « créerait d’énormes opportunités pour les entreprises britanniques qui n’étaient tout simplement pas là dans le cadre de l’UE ».

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Elle a ajouté: «Cela signifiera des tarifs plus bas pour les constructeurs automobiles et les producteurs de whisky, et un meilleur accès pour nos brillants fournisseurs de services, offrant des emplois de qualité et une plus grande prospérité pour les gens d’ici.

Boris Johnson a déclaré que la candidature pour rejoindre le PTPGP « démontre notre ambition de faire des affaires dans les meilleures conditions avec nos amis et partenaires du monde entier et d’être un champion enthousiaste du libre-échange mondial ».

Les entreprises ont accueilli favorablement ces plans, la Fédération des petites entreprises (FSB) déclarant que cela aiderait les entreprises à «prospérer et réussir plus que jamais».

Le président de la Confédération de l’industrie britannique, Lord Bilimoria, a déclaré: « L’adhésion au bloc a le potentiel de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques dans différents secteurs. »

Cependant, la secrétaire fantôme au commerce international Emily Thornberry a demandé pourquoi le Royaume-Uni avait quitté le bloc commercial de l’UE « pour se précipiter à en rejoindre un autre à l’autre bout du monde sans aucune consultation publique significative. »

Elle a ajouté: «Comme tout autre accord commercial, les avantages de l’adhésion au PTPGP devront être évalués une fois que nous verrons les conditions proposées.»

Sue Davies, responsable de la protection des consommateurs et de la politique alimentaire chez Which?, A déclaré que les ministres doivent s’assurer que l’adhésion au PTPGP « apportera des avantages clairs aux consommateurs » et ne diluera pas les normes.

« Il est important que les intérêts des consommateurs soient au centre de la politique commerciale du gouvernement car le succès des futurs accords sera jugé sur ce qu’ils apportent à des millions de gens ordinaires dans leur vie quotidienne, et pas seulement sur les opportunités d’exportation qu’ils offrent », a-t-elle ajouté.