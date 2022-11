Le Royaume-Uni définit sa position sur la Chine

Le Royaume-Uni a toujours besoin de Pékin pour faire face aux «défis mondiaux» comme le conflit en Ukraine, a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak considère la Chine comme un “défi” plutôt qu’une menace et Londres a toujours besoin de l’aide de Pékin sur les questions de la scène mondiale, bien qu’elle ne partage pas la même “valeurs.”

Exposant sa position sur la Chine aux journalistes en marge du sommet du G20 à Bali, Sunak a déclaré que la Chine “constitue sans équivoque une menace systémique – enfin, un défi systémique – pour nos valeurs et nos intérêts.” Il a également appelé Pékin le “la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique.”

Malgré cela, les dirigeants mondiaux ne peuvent ignorer la Chine et le poids qu’elle exerce dans les affaires mondiales, a-t-il déclaré.

“La Chine est un fait incontestable de l’économie mondiale et nous n’allons pas être en mesure de résoudre des défis mondiaux partagés comme le changement climatique ou la santé publique” sans dialogue avec Pékin, a averti Sunak. Un tel dialogue est également nécessaire “Traiter avec la Russie et l’Ukraine”, il ajouta.

Lire la suite Le cabinet Truss réécrit «à la hâte» sa position sur la Chine

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni prévoyait de désigner la Chine comme une menace dans ses documents de politique étrangère, Sunak a esquivé la question à deux reprises, affirmant à la place que la position du Royaume-Uni était conforme à sa “alliés” aux États-Unis, au Canada et en Australie.

“Si vous regardez la stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publiée il y a quelques semaines à peine, et si vous regardez comment ils décrivent leur vision de la Chine et comment y faire face, je pense que vous constaterez qu’elle est très similaire à comment je viens de vous le décrire, il a dit.

Les commentaires de Sunak interviennent environ un mois après que son prédécesseur, Liz Truss, aurait juré de classer officiellement la Chine comme un “menace.” Elle a également préconisé d’envoyer plus d’armes à Taïwan, l’île autonome revendiquée par Pékin, qui est devenue le point d’éclair d’une crise diplomatique entre la Chine et les États-Unis plus tôt cette année.

Sunak, cependant, n’a pas non plus fourni de réponse claire à la question sur les livraisons d’armes à Taiwan. Toutes ces décisions seraient considérées comme faisant partie d’un “examen intégré” il a dit.