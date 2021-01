Revue nationale

Les représentants du GOP refusent de donner des « tours de reconnaissance » aux émeutiers du Capitole

Les représentants Andy Biggs (R., Arizona), Mo Brooks (R., Ala.) Et Paul Gosar (R., Arizona) nient toute implication dans l’organisation des émeutes de la semaine dernière au Capitole américain après qu’un organisateur de la manifestation a affirmé qu’il «Comploté» avec eux pour exercer «une pression maximale sur le Congrès pendant qu’ils votaient». L’affirmation de l’activiste de droite Ali Alexander selon laquelle il était de connivence avec les membres du Congrès est venue dans une vidéo supprimée depuis sur Periscope déterrée par le Projet sur la surveillance du gouvernement. a déclaré quelques semaines avant l’assaut du Capitole qu’il prévoyait quelque chose de grand pour le 6 janvier, date à laquelle le Congrès s’est réuni pour compter les votes électoraux et affirmer la victoire du président élu Joe Biden. Alexander prévoyait de «changer les cœurs et les esprits des républicains qui étaient dans ce corps, en entendant notre fort rugissement de l’extérieur », dit-il. Pendant ce temps, la représentante Mikie Sherrill (D., NJ) a affirmé mardi qu’elle avait vu des membres du Congrès conduire des gens à travers le Capitole américain lors de visites de «reconnaissance» un jour avant que les partisans du président Trump ne prennent d’assaut le bâtiment, bien qu’elle n’ait pas nommé les membres ni expliqué. comment elle savait qu’elle assistait à une soi-disant tournée de reconnaissance. «Nous ne pouvons pas avoir de démocratie si les membres du Congrès aident activement le président à renverser les résultats des élections», a-t-elle déclaré. est destitué et ne se présente plus jamais aux élections et n’a pas accès à des documents classifiés, j’ai également l’intention de voir que les membres du Congrès qui l’ont encouragé; les membres du Congrès qui avaient des groupes à travers le Capitole que j’ai vus le 5 janvier – une reconnaissance pour le lendemain; les membres du Congrès qui ont incité cette foule violente; les membres du Congrès qui ont tenté d’aider notre président à saper notre démocratie; Je vais voir qu’ils sont tenus pour responsables, et si nécessaire, veiller à ce qu’ils ne servent pas au Congrès. »Sherill n’a pas dit si les« groupes »étaient des partisans de Trump ni offert des informations supplémentaires sur la« reconnaissance »nationale. Un porte-parole de Biggs a déclaré au Washington Post que le membre du Congrès n’avait jamais été en contact avec Alexander ou d’autres manifestants et a nié toute implication dans l’organisation d’un rassemblement le 6 janvier. ou rencontrer M. Alexander à tout moment – et encore moins travailler avec lui pour organiser une partie d’une manifestation planifiée « , a indiqué le communiqué. Brooks a également nié mercredi avoir aucune responsabilité dans les troubles, affirmant qu’il n’aurait encouragé aucune action qui saper les efforts républicains pour bloquer la certification de la victoire de Biden. «Je suis très offensé contre quiconque suggère que je suis si politiquement inexpérimenté au point de vouloir torpiller mes efforts honnêtes et précis du système électoral. Cependant, le Washington Post note que les vidéos et les publications sur les réseaux sociaux suggèrent des liens entre Alexander, qui est un criminel, et les trois membres du Congrès. tous deux ont pris la parole lors d’un rassemblement «Stop the Steal» à Phoenix le mois dernier.> Les patriotes restent fermes dans leur soutien à @realDonaldTrump et ne toléreront pas le vol de cette élection. StopTheSteaI @ali @MichaelCoudrey @michellemalkin @RudyGiuliani @JennPellegrino @RepAndyBiggsAZ pic.twitter.com/hhPltxHoXn>> – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 30 novembre 2020Au même événement, Alexander, qui l’a appelé ags «Ami» et «héros». « Quand il s’agira du 6 janvier, je serai juste là-bas dans le puits de la Chambre avec mon ami du représentant de l’Alabama Mo Brooks », a déclaré Biggs dans l’enregistrement. Un porte-parole de Biggs a déclaré à CNN que le membre du Congrès avait enregistré la vidéo à la demande du personnel de Gosar. avant les troubles, il semblait approuver l’arrêt de la certification des votes par tous les moyens.Si les démocrates arrêtaient une objection des républicains, «tout le monde peut deviner ce que moi et 500000 autres ferons à ce bâtiment», a-t-il écrit sur Twitter en décembre à la bête quotidienne. «1776 est * toujours * une option.» Lors d’un rassemblement à la veille du vote, Alexandre a mené une «Victoire ou mort!» Cependant, il a déclaré au Washington Post qu’il était «resté pacifique» pendant le siège et a affirmé que ses discours antérieurs «mentionnaient la paix» et étaient dénaturés. Dans une vidéo publiée peu après les émeutes du Capitole le 6 janvier, alors qu’Alexandre affirmait la majorité des manifestants étaient pacifiques et ont félicité ceux qui ne sont pas entrés dans le bâtiment, a-t-il ajouté: «Je ne désavoue pas cela. Je ne dénonce pas cela.