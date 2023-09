Le Royaume-Uni déclare qu’il déclarera le groupe de mercenaires russes Wagner une organisation terroriste interdite

LONDRES (AP) — Le Royaume-Uni a annoncé mercredi qu’il déclarerait le groupe de mercenaires russes Wagner une organisation terroriste interdite, affirmant qu’il reste une menace pour la sécurité mondiale même après la mort de son dirigeant Evgueni Prigojine.

Le gouvernement a déclaré qu’un décret serait présenté au Parlement pour interdire le groupe en vertu de la loi sur le terrorisme. La désignation, une fois approuvée par les législateurs, interdira l’adhésion ou le soutien à Wagner, qui a joué un rôle majeur dans les combats lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle a également opéré en Syrie et dans plusieurs pays africains.

Cette décision, qui devrait entrer en vigueur dans quelques jours, place Wagner dans la même catégorie que le groupe État islamique, le groupe militant palestinien Hamas et les paramilitaires d’Irlande du Nord.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que Wagner « a été impliqué dans des pillages, des tortures et des meurtres barbares. Ses opérations en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique constituent une menace pour la sécurité mondiale.»

« Ce sont des terroristes, purement et simplement – ​​et cette ordonnance d’interdiction le montre clairement dans la loi britannique », a-t-elle déclaré.

L’interdiction permettra aux autorités britanniques de saisir les actifs de l’organisation, bien que ce pouvoir soit largement symbolique dans la mesure où Wagner n’est pas connu pour opérer en Grande-Bretagne.

Cette décision fait suite à une recommandation formulée en juillet par l’influente commission des affaires étrangères du Parlement visant à interdire Wagner. Le comité a déclaré que les autorités britanniques avaient « sous-estimé et sous-estimé » la menace posée par le groupe de mercenaires.

Le comité a déclaré que l’avenir de Wagner était incertain après la courte mutinerie armée de Prigojine contre les hauts dirigeants militaires russes en juin. Les législateurs ont déclaré que la Grande-Bretagne devrait profiter de la situation confuse pour « perturber » Wagner.

Deux mois après la mutinerie de juin, Prigozhin aurait été tué dans un accident d’avion le 23 août. Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu que l’avion avait été abattu par une explosion intentionnelle. Le gouvernement du président russe Vladimir Poutine a nié toute implication.

Plusieurs autres alliés de l’Ukraine ont sanctionné les dirigeants de Wagner et, plus tôt cette année, les législatures lituanienne et estonienne ont adopté des résolutions déclarant l’organisation terroriste. Les États-Unis ont désigné le groupe Wagner comme organisation criminelle transnationale.

Jill Lawless, Associated Press