Les agents pénitentiaires doivent désormais dire «prisonnier» et «personne ayant une expérience vécue» à la place, rapporte le Daily Mail

Les agents pénitentiaires britanniques ont reçu l’ordre de cesser d’utiliser le terme « condamnés » lorsqu’ils se réfèrent à des criminels après que le ministère de la Justice a décidé que le mot était « attaque. » Les gardiens ont également reçu pour instruction de désigner les anciens détenus comme « personnes ayant une expérience vécue » ou « sortants de prison » au lieu de « ex-détenu ».

Comme le rapporte le Daily Mail, un porte-parole du service pénitentiaire a décrit cette décision comme faisant partie d’un « réprimer » sur « déviations inappropriées » de ses lignes directrices. Il a expliqué que le terme « condamné » était « inexact, étant donné qu’une grande partie des prisonniers sont en détention provisoire avant leur procès et n’ont donc pas été condamnés. »

Une lettre officielle ordonnant aux agents de cesser d’utiliser ce « attaque » mot a été envoyé par le ministère de la Justice au président national de l’Association des agents pénitentiaires (POA) Mark Fairhurst. Il a déclaré au Daily Mail que le service des relations avec les employés du HM Prison and Probation Service avait exigé que des termes tels que «prisonnier» et «délinquant» soient utilisés à la place.

« Mais il n’y a rien d’offensant dans ce langage lorsque vous décrivez quelqu’un qui a été condamné et incarcéré », dit Fairhurst. « Quand je parle aux prisonniers, ils s’appellent eux-mêmes des « cons ». Donc quel est le problème? »

Une autre source carcérale s’est plainte que, « C’est un vrai truc d’état de nounou. Encore une fois, les fonctionnaires bienveillants passent leurs heures de travail à essayer de manipuler la langue anglaise pour l’adapter à leur vision personnelle du monde, plutôt que de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment.

Le personnel pénitentiaire a réagi aux nouvelles règles en fustigeant le ministère de la Justice et en le critiquant pour s’être concentré sur un langage prétendument offensant au lieu de s’attaquer aux taux de criminalité élevés et au surpeuplement des centres d’incarcération pendant que les agents des services pénitentiaires sont « partir en masse ».

Pendant ce temps, certains se sont prononcés en faveur de la nouvelle langue. Mark Leech, un ancien voleur à main armée et rédacteur en chef du Prisons Handbook, a déclaré au Daily Mail qu’il était d’accord avec le changement de terminologie, arguant que les prisonniers ne devraient pas être appelés «condamnés» parce que « c’est la langue d’il y a 200 ans. »

« Aujourd’hui, nos prisons sont conçues pour réduire la récidive en traitant les détenus avec décence et respect – et non en les humiliant et en les dénigrant avec des titres qui n’ont pas leur place dans un système pénitentiaire moderne », il a dit.