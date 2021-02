LONDRES (AP) – Le ministre britannique du Brexit a déclaré mardi que les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne avaient souffert de turbulences depuis leur divorce économique il y a six semaines, mais il a exprimé sa confiance que le bloc et son ancien membre entreraient bientôt dans des eaux plus douces.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a comparé la relation à un décollage d’avion cahoteux suivi par des passagers qui s’installent pour profiter de leur vol.

«Nous ne sommes pas encore au stade du gin tonic et des arachides», a déclaré Gove à un comité de la Chambre des Lords. «Mais je suis sûr que nous le serons.»

David Frost, le négociateur en chef britannique du Brexit, a déclaré à la commission européenne des Lords que les relations avaient été «plus que cahoteuses».

«Je pense que cela a posé problème», a-t-il déclaré. «J’espère que nous allons surmonter ça.»

La Grande-Bretagne a quitté politiquement l’UE il y a un peu plus d’un an et a quitté les structures économiques du bloc le 31 décembre.

Depuis lors, des contrôles douaniers et vétérinaires ont été imposés aux marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et les pays membres de l’UE – et à certaines marchandises britanniques à destination de l’Irlande du Nord, car elle partage une frontière avec l’Irlande, un pays de l’UE.

Les contrôles ont perturbé le fragile équilibre politique en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et où certaines personnes s’identifient comme britanniques et d’autres comme irlandaises. Les nouvelles mesures sont contrées par les unionistes pro-britanniques, qui disent qu’ils creusent un fossé entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Les autorités d’Irlande du Nord ont interrompu les contrôles vétérinaires et retiré le personnel frontalier des ports pendant plusieurs jours ce mois-ci après que des graffitis menaçants semblaient faire référence aux travailleurs portuaires comme cibles.

La sensibilité du statut de l’Irlande du Nord a été soulignée plus tôt ce mois-ci lorsque l’UE a brièvement menacé d’interdire les expéditions de vaccins contre le coronavirus vers l’Irlande du Nord dans le cadre de mesures visant à consolider l’offre du bloc. Cela aurait tracé une frontière dure entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, un scénario déstabilisant que l’accord commercial sur le Brexit a été conçu pour éviter.

Gove et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, qui dirige une commission mixte Royaume-Uni-UE sur l’Irlande du Nord, doivent se réunir jeudi à Londres pour tenter de résoudre les problèmes.

L’histoire continue

Le gouvernement britannique exhorte l’UE à adopter une approche plus légère des contrôles aux frontières, qui ont déjà entraîné des pénuries et des retards dans l’acheminement de certaines marchandises vers l’Irlande du Nord. La Grande-Bretagne souhaite voir les délais de grâce à court terme qui ont retardé l’imposition de la paperasserie complète sur les fournitures, les colis et les médicaments des supermarchés prolongés jusqu’en 2023 au moins.

L’UE affirme que certaines frictions économiques sont le résultat inévitable de la décision britannique de quitter le marché unique et l’union douanière de l’Union.

Les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE sont régies par un accord conclu entre les deux parties le 24 décembre, juste une semaine avant l’expiration d’une période de transition pour le Brexit. Le Parlement britannique l’a approuvé fin décembre et l’UE prévoyait de le ratifier d’ici la fin du mois, avec une session extraordinaire du Parlement européen prévue le 23 février.

Frost a déclaré que le bloc demanderait probablement plus de temps.

«Nous avons entendu de manière informelle de la part de la Commission européenne aujourd’hui que nous recevrons probablement une demande formelle de prolongation de la période de deux mois prévue dans le traité pour la ratification du côté de l’UE», a-t-il déclaré.

___

Raf Casert à Bruxelles a contribué à cette histoire.

___

Suivez toutes les histoires AP sur les problèmes du Brexit sur https://apnews.com/Brexit