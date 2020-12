Des milliers de Britanniques ont reçu mardi le premier vaccin contre le coronavirus entièrement testé et autorisé cliniquement, les personnes signalant des effets secondaires minimes. Mais deux agents de santé ayant des antécédents d’allergies graves ont eu des réactions après avoir reçu le vaccin, ont déclaré mercredi les régulateurs britanniques des médicaments. Alors qu’ils enquêtaient sur la cause précise des réactions, les régulateurs ont averti que les personnes sujettes à des réactions allergiques sévères ne devraient pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech pour le moment. Les scientifiques ont déclaré que pour la grande majorité des gens, le nouveau conseil ne devrait pas susciter d’inquiétude quant à la réception du vaccin contre le coronavirus, et qu’il était difficile de se protéger contre certaines réactions rares avec un nouveau vaccin. Le Dr Anthony S.Fauci, le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses, a déclaré mercredi que les réactions allergiques étaient préoccupantes, mais très probablement rares, le type d’effets qui se manifestent lorsqu’un vaccin sort des tests pour une distribution plus large.

«Si j’étais une personne qui avait une tendance allergique sous-jacente, je pourrais vouloir être prêt à avoir une réaction et donc être prêt à la traiter», a déclaré le Dr Fauci, dans une webémission animée par Sanjay Gupta de CNN, sponsorisée par Harvard et le New England Journal of Medicine. Le Dr Fauci a reconnu que le problème pouvait toucher beaucoup de gens. «C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important de couvrir le front de mer avec différentes plates-formes de vaccination», a-t-il déclaré, ajoutant: «Si en fait nous découvrons qu’il existe un problème constant d’un certain sous-ensemble de personnes comme celles qui ont des réactions allergiques, vous aurez toujours d’autres plates-formes de vaccins que vous pouvez utiliser et j’espère que vous ne verrez pas cela avec ces autres plates-formes. » En raison de leurs graves allergies, les deux agents de santé portaient des stylos à adrénaline, le terme générique pour un EpiPen. Le service national de santé a déclaré que les deux travailleurs se remettaient bien après avoir été traités pour des symptômes de réactions anaphylactoïdes qu’ils ont développés peu de temps après leurs injections. Les régulateurs ont déclaré que les réactions étaient «associées à l’administration» du vaccin, mais n’ont pas décrit les symptômes des agents de santé ni le type de traitement qu’ils ont reçu. « Nous savons d’après les essais cliniques très étendus que ce n’était pas une caractéristique », a déclaré mercredi le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Par mesure de précaution, les régulateurs britanniques ont déclaré que «toute personne ayant des antécédents de réaction allergique significative à un vaccin, à un médicament ou à un aliment», comme les personnes ayant des réactions anaphylactoïdes ou porteuses d’un EpiPen, ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Ils ont déclaré que les vaccins ne devraient être administrés que sur les sites ayant accès à des mesures de réanimation. Le Dr Moncef Slaoui, chef de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump, a déclaré qu’un groupe d’experts réuni jeudi aux États-Unis pour examiner la demande d’autorisation d’urgence de Pfizer discuterait probablement des réactions allergiques. Il a dit qu’il pensait que les États-Unis conseilleraient également aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques sévères de ne pas se faire vacciner «tant que nous n’avons pas compris exactement ce qui s’est passé» dans les cas britanniques. Après avoir autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation d’urgence la semaine dernière, Régulateurs britanniques a déclaré que les personnes présentant une hypersensibilité aux ingrédients du vaccin ne devraient pas recevoir le vaccin. Mais les conseils mis à jour des régulateurs mercredi ont élargi cet avertissement pour couvrir toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques importantes. Les régulateurs enquêtent actuellement sur les deux cas de mardi, un processus qui, selon les experts, impliquerait de déterminer si les réactions provenaient du vaccin lui-même ou étaient fortuites. Les régulateurs ont déclaré qu’ils publieraient des conseils mis à jour une fois qu’ils le feraient. Les réactions allergiques sont une réponse très rare à certains vaccins. On estime que les réactions anaphylactiques, la plus grave de ces réponses, se produisent environ une fois tous les 100 000 à 1 000 000 doses des vaccins les plus couramment administrés, selon le Institut pour la sécurité des vaccins de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Une étude de 2015 soutenue par les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis a révélé 33 cas confirmés d’anaphylaxie déclenchée par le vaccin parmi plus de 25 millions de doses de vaccin, ce qui se traduit par un taux de 1,3 cas de telles réactions pour chaque million de doses de vaccin .

Essais vaccinaux de Pfizer, qui comprenait des dizaines de milliers de participants, excluait les personnes ayant des antécédents de mauvaise réaction aux vaccins ou ayant des réactions allergiques graves à l’un des ingrédients du vaccin contre le coronavirus. Parmi ceux qui ont participé aux essais, un très petit nombre de personnes ont eu des réactions allergiques. UNE document publié par la Food and Drug Administration aux États-Unis, a déclaré mardi que 0,63% des participants ayant reçu le vaccin ont signalé des réactions allergiques potentielles, contre 0,51% des personnes ayant reçu un placebo. Dans l’essai clinique de stade avancé de Pfizer, l’un des 18801 participants qui ont reçu le vaccin a eu une réaction anaphylactique, selon données de sécurité publiées mardi par la FDA. Aucun dans le groupe placebo ne l’a fait. Les scientifiques ont déclaré qu’il existe un très faible risque de réactions allergiques à tout vaccin, tout comme à la nourriture et aux médicaments. Et les réactions anaphylactiques à tout nouveau vaccin ou médicament sont particulièrement difficiles à prévenir à l’avance. «L’anaphylaxie est presque toujours très spécifique, avec des chevauchements connus entre les expositions, mais ce n’est pas parce que je suis allergique aux arachides que je suis allergique aux piqûres d’abeilles», a déclaré le Dr Naor Bar-Zeev, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques. et épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Il a ajouté: «Les événements rares – et l’anaphylaxie est parmi les plus rares de tous – ne peuvent jamais être connus à partir des essais de phase 3 ou avant l’homologation.» Le Dr Bar-Zeev a déclaré que le risque d’effets secondaires rares des vaccins, en particulier au milieu d’une pandémie, devait être mis en balance avec le risque de contracter la maladie elle-même. Mais il a dit que même dans le meilleur des cas, des effets secondaires très rares ne sont découverts que bien après les essais cliniques et la licence de nouveaux médicaments et vaccins.

Dans les pays plus riches, a-t-il ajouté, les régulateurs ont des systèmes bien établis pour identifier les effets secondaires rares, et ces événements deviendront plus rapidement évidents au milieu des vaccinations de masse. Avec tout nouveau médicament ou vaccin, il a déclaré: «L’anaphylaxie se produira, sera traitable et, si elle est traitée, il est peu probable qu’elle entraîne la mort. Le risque est vraiment très, très faible. » Le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine et de maladies infectieuses à l’Université de Georgetown et ancien scientifique en chef de la FDA, a déclaré qu’il était difficile d’évaluer pleinement les cas britanniques sans plus de détails. Mais il a déclaré que les essais cliniques recrutent généralement des personnes en meilleure santé que la population générale et que des problèmes de sécurité peuvent survenir lorsque les vaccins sont administrés au grand public. «Les personnes participant aux essais cliniques sont différentes, généralement en meilleure santé, donc comme les vaccins sont utilisés en dehors des essais, des choses se produiront qui peuvent ou non être dues au vaccin», a-t-il déclaré. «Donc, pour assurer la sécurité et maintenir la confiance, il devient vraiment important de déterminer rapidement s’ils sont liés ou non.» Contrairement à la plupart des nouveaux vaccins, qui sont progressivement mis en place au fil des ans, alors que les gens visitent lentement leur médecin et reçoivent de nouveaux vaccins, les nouveaux vaccins contre les coronavirus seront rapidement administrés à beaucoup plus de personnes qu’ils n’en ont reçu dans les essais cliniques. «Ce sont de grandes études bien menées, mais il s’agit toujours de dizaines de milliers de personnes», a-t-il déclaré à propos des essais cliniques. «Cela signifie que nous avons besoin de ces solides systèmes de surveillance de la sécurité.»