Le Royaume-Uni déclare que les meurtres au Myanmar sont odieux et demande le retour à la démocratie

LONDRES, 28 février (Reuters) – La Grande-Bretagne a déclaré dimanche que l’escalade de la violence contre les manifestants au Myanmar était odieuse et a appelé les dirigeants militaires du pays à restaurer la démocratie.

La police birmane a tiré sur des manifestants plus tôt dimanche au cours de la journée la plus sanglante des semaines de manifestations contre un coup d’État et au moins 18 personnes ont été tuées, a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

«En collaboration avec les États-Unis et le Canada, le Royaume-Uni a pris des mesures en imposant des sanctions pour les droits humains à neuf officiers de l’armée birmane, y compris le commandant en chef, pour leur rôle dans le coup d’État», a déclaré une porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères.

« Nous sommes convaincus que cette violence doit cesser et que la démocratie doit être rétablie. » (Écrit par William Schomberg; Édité par David Clarke)