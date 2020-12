Il y a la propagation rapide d’une variante de coronavirus qui craint d’être plus contagieuse. Des dizaines de pays ont interdit aux voyageurs de Grande-Bretagne d’entrer. Les verrouillages étendus dans le pays comprendront 48 millions de personnes d’ici samedi. Et des milliers de camions restent bloqués le long des côtes anglaises même après que la France a levé un bref blocus frontalier imposé par des virus.

LONDRES – C’était un rappel de plus, livré avant l’aube le matin de Noël, que la Grande-Bretagne n’est pas seulement une nation insulaire, mais une nation qui se retrouve de plus en plus seule.

La propagation rapide de la variante du virus – qui, selon les statistiques gouvernementales, représente la moitié de tous les cas actuellement en Angleterre – a conduit au verrouillage de Londres et du sud de l’Angleterre cette semaine. À partir de samedi, il comprendra une bande encore plus large du pays, et un verrouillage national n’a pas été exclu.

Bien qu’un refrain des partisans du Brexit était qu’ils étaient motivés par le désir de la Grande-Bretagne de «reprendre le contrôle», le destin immédiat de la nation est façonné par des forces indépendantes de la volonté de tout individu – et peut-être pas plus que le coronavirus.

De nombreux pays exigent déjà un test de coronavirus négatif pour l’entrée, et les nouvelles restrictions américaines sont moins sévères que les interdictions quasi-totales qu’une cinquantaine de pays ont imposées aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne. Mais le pays servant généralement de plaque tournante pour les passagers voyageant entre l’Europe et les États-Unis, ce fut un autre coup dur pour ses compagnies aériennes battues, qui ont réduit vol après vol alors que les gouvernements suspendaient les voyages.

Le flot habituel du trafic entre les États-Unis et la Grande-Bretagne avait déjà subi un déclin brutal. Plus de 4,8 millions de résidents britanniques ont visité les États-Unis en 2019, selon l’Office of National Statistics.

Et alors qu’en février, Heathrow a attribué plus d’un million de passagers au marché nord-américain, depuis lors, le chiffre a chuté à 81 713 le mois dernier, selon les données compilées par l’aéroport.

Les bureaux britanniques des affaires étrangères et du Commonwealth ont mis à jour vendredi leurs conseils aux voyageurs pour inclure la nouvelle exigence de test. Ceux qui cherchent à voyager devront fournir le résultat soit d’un test PCR – qui doit être envoyé à un laboratoire et peut prendre plusieurs jours à traiter – ou du test rapide d’antigène, un outil relativement nouveau qui donne un résultat en environ 30 minutes.

Avec de nombreuses cliniques et laboratoires privés fermés pour Noël vendredi, les tests dans la fenêtre de 72 heures peuvent s’avérer difficiles pour ceux qui cherchent à voyager immédiatement après les vacances. Le prix peut également être un facteur: l’aéroport d’Heathrow facture environ 130 $ pour les résultats de la PCR avec 48 heures et environ 60 $ pour les tests d’antigène avec des résultats dans les 45 minutes, et les cliniques privées facturent encore plus pour les deux tests.