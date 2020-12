La police détourne le trafic du port de Douvres en Angleterre le lundi 21 décembre 2020 (Crédit: Andrew Testa / The New York Times)

LONDRES – C’était un rappel de plus, livré avant l’aube le matin de Noël, que la Grande-Bretagne n’est pas seulement une nation insulaire, mais une nation qui se retrouve de plus en plus seule.

Une décision des États-Unis d’exiger que tous les passagers aériens arrivant de Grande-Bretagne soient testés négatifs pour le coronavirus dans les 72 heures suivant leur départ, à partir de lundi, n’a pas tant été un choc que c’était une autre pilule amère dans une sombre saison des vacances.

Il y a la propagation rapide d’une variante de coronavirus qui craint d’être plus contagieuse. Des dizaines de pays ont interdit aux voyageurs de Grande-Bretagne d’entrer. Les verrouillages étendus dans le pays comprendront 48 millions de personnes d’ici samedi. Et des milliers de camions restent bloqués le long des côtes anglaises même après que la France a levé un bref blocus frontalier imposé par des virus.

Un accord de dernière minute sur le Brexit avec l’Union européenne a ajouté à la volatilité, qui a empêché la Grande-Bretagne de s’effondrer hors du bloc sans accord en place, mais qui était tout de même un rappel douloureux d’une décision qui a divisé le pays.

Ensuite, il y a eu le message de vacances du Premier ministre Boris Johnson, qui mettait en garde contre «la bécasse sous le gui».

Bien qu’un refrain des partisans du Brexit était qu’ils étaient motivés par le désir de la Grande-Bretagne de «reprendre le contrôle», le destin immédiat de la nation est façonné par des forces indépendantes de la volonté de tout individu – et peut-être pas plus que le coronavirus.

La propagation rapide de la variante du virus – qui, selon les statistiques gouvernementales, représente la moitié de tous les cas actuellement en Angleterre – a conduit au verrouillage de Londres et du sud de l’Angleterre cette semaine. À partir de samedi, il comprendra une bande encore plus large du pays, et un verrouillage national n’a pas été exclu.

«Je sais que cela a été très, très difficile au cours des dernières semaines et, je dois dire aux gens, que cela continuera à être difficile», a déclaré Johnson jeudi.

De nombreux pays exigent déjà un test de coronavirus négatif pour l’entrée, et les nouvelles restrictions américaines sont moins sévères que les interdictions quasi-totales qu’une cinquantaine de pays ont imposées aux voyageurs britanniques. Mais le pays servant généralement de plaque tournante pour les passagers voyageant entre l’Europe et les États-Unis, ce fut un autre coup dur pour ses compagnies aériennes battues, qui ont réduit vol après vol alors que les gouvernements suspendaient les voyages.

Le flot habituel du trafic entre les États-Unis et la Grande-Bretagne avait déjà subi un déclin brutal. Plus de 4,8 millions de résidents britanniques ont visité les États-Unis en 2019, selon l’Office of National Statistics.

Et alors qu’en février, l’aéroport d’Heathrow a attribué plus d’un million de passagers au marché nord-américain, depuis lors, le chiffre a chuté à 81 713 le mois dernier, selon les données compilées par l’aéroport.

Les bureaux britanniques des affaires étrangères et du Commonwealth ont mis à jour vendredi leurs conseils aux voyageurs pour inclure la nouvelle exigence de test. Ceux qui cherchent à voyager devront fournir le résultat soit d’un test PCR (réaction en chaîne par polymérase) – qui doit être envoyé à un laboratoire et peut prendre plusieurs jours à traiter – ou du test rapide d’antigène, un outil relativement nouveau qui donne un résultat dans environ 30 minutes.

Avec de nombreuses cliniques et laboratoires privés fermés pour Noël vendredi, les tests dans la fenêtre de 72 heures peuvent s’avérer difficiles pour ceux qui cherchent à voyager immédiatement après les vacances. Le prix peut également être un facteur: l’aéroport d’Heathrow facture environ 130 $ pour les résultats de la PCR avec 48 heures et environ 60 $ pour les tests d’antigène avec des résultats dans les 45 minutes, et les cliniques privées facturent encore plus pour les deux tests.

Les deux tests sont proposés dans de nombreux grands aéroports britanniques, notamment Heathrow, Gatwick, l’aéroport de Manchester et Londres Luton. Mais comme les passagers doivent s’inscrire à l’avance pour les tests, on ne sait pas combien d’entre eux pourraient en obtenir un – puis obtenir un résultat – à temps.

Les voyages non essentiels seront également interdits dans une grande partie de la Grande-Bretagne à partir de samedi.

Malgré les restrictions, on craint que la variante, qui, selon les preuves scientifiques croissantes, est plus contagieuse, se propage probablement beaucoup plus largement qu’on ne le savait auparavant. Et comme peu de pays utilisent le niveau de surveillance génomique que fait la Grande-Bretagne, il se pourrait déjà que cela se propage sans être détecté depuis des semaines.

Une femme qui s’est envolée pour l’Allemagne dimanche – quelques heures avant que le pays n’interdit de voyager – a été testée positive pour la variante, ont déclaré jeudi des responsables de la santé allemands. C’était le premier cas identifié dans le pays, mais comme la variante se répand depuis au moins septembre, les experts ont déclaré que ce n’était probablement pas le premier cas là-bas.

Singapour a également annoncé avoir détecté un cas jeudi.

Et le Danemark, qui a une surveillance génomique plus large que de nombreux autres pays, a détecté 33 cas de la variante entre le 14 novembre et le 14 décembre, selon les autorités sanitaires danoises.

L’inquiétude suscitée par la variante qui a conduit à l’interdiction de voyager a également poussé la France à bloquer la Manche pendant 48 heures. Bien que cet ordre ait été levé mercredi, une poussée ultérieure pour tester des milliers de conducteurs pour le virus comme condition pour entrer en France s’est avérée un cauchemar logistique.

Jeudi, le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a déclaré que sur les 2367 conducteurs testés, trois étaient positifs. Des milliers d’autres doivent encore être testés et l’armée britannique a envoyé 800 soldats supplémentaires pour aider les 300 déjà présents afin d’aider les agents de santé à effectuer les dépistages.

Alors que l’inquiétude s’aggravait dans les pays d’origine des pilotes, y compris la Pologne, le ministre de la Défense de ce pays a déclaré dans un tweet qu’une équipe de soldats serait envoyée en Angleterre pour aider à ramener les citoyens chez eux.

Pour un public britannique épuisé et exaspéré, les amusements habituels de la période des fêtes étaient difficiles à trouver.

Même le discours de Noël annuel de la reine est devenu le sujet de controverse lorsqu’un diffuseur national, Channel 4, a profité de la fête pour offrir un «avertissement» sur les dangers des vidéos «deepfake» en présentant une version fausse de cinq minutes de l’adresse.

Dans ce document, la fausse reine déplore le départ du prince Harry et de sa femme, Meghan, pour les États-Unis et fait allusion à la décision du duc d’York de démissionner de ses fonctions royales cette année après avoir accordé une interview à la BBC sur son lien avec le sexe. délinquant Jeffrey Epstein.

Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, n’a pas été impressionné.

«Il y a eu d’innombrables imitations de la reine», dit-il. « Ce n’est pas particulièrement bon. »

La vraie reine Elizabeth II a été séparée de la plupart de sa famille vendredi, passant Noël au château de Windsor avec son mari, le prince Philip, plutôt que Sandringham, comme c’est leur tradition habituelle.

Lorsqu’elle s’est adressée à la nation, elle a offert une perspective historique, citant l’exemple de Florence Nightingale, née il y a deux siècles cette année.

« Florence Nightingale a brillé une lampe d’espoir à travers le monde », a déclaré la reine. «Aujourd’hui, nos services de première ligne brillent encore cette lampe pour nous – soutenus par les incroyables réalisations de la science moderne – et nous leur devons une dette de gratitude. Nous continuons à être inspirés par la gentillesse des étrangers et à nous réconforter que même les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir dans la nouvelle aube.

