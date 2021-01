Mike Adams, le directeur du Royal College of Nursing en Angleterre, a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni était dans «l’œil de la tempête» et qu’il était «irritant» de voir des gens ne pas suivre de conseils sociaux à distance ou porter des masques. .

Un médecin de premier plan a également mis en garde contre l’épuisement professionnel chez les agents de santé à la pointe de l’épidémie à l’hôpital, tout en exhortant les gens à suivre les règles.

«Je suis inquiet», a déclaré à la BBC Adrian Boyle, vice-président du Royal College of Emergency Medicine. « Nous ressemblons beaucoup à des stations de combat. »

Le nombre de nouvelles infections a plus que doublé ces dernières semaines après qu’une nouvelle variante, qui serait environ 70% plus contagieuse, a été à l’origine d’un pic majeur dans les cas autour de Londres et du sud-est de l’Angleterre.

Compte tenu du délai entre les nouveaux cas et les hospitalisations et les décès ultérieurs, l’évolution de la pandémie au cours des deux prochains mois dans un pays avec le deuxième plus grand nombre de décès liés au virus en Europe, à près de 74000, suscite de graves préoccupations.

En raison du pic, qui s’est propagé à travers le pays et des restrictions de verrouillage se sont resserrées, la stratégie de déploiement des vaccins a changé pour donner à plus de personnes un premier vaccin dès que possible, avec un deuxième prévu reporté.

Dans une déclaration commune, les médecins en chef de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord ont déclaré que la première dose de vaccin offre une protection « substantielle ».

Deux vaccins sont actuellement approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni

Un peu moins d’un million de personnes ont reçu la première dose du vaccin développé par la société pharmaceutique américaine Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech, et une petite minorité reçoit également la deuxième dose comme prévu après 21 jours.

En plus de l’approbation en début de semaine du vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique britannique AstraZeneca, un nouveau schéma posologique a été élaboré pour permettre un déploiement plus rapide. Cela signifie que la deuxième dose des deux vaccins aura lieu dans les 12 semaines suivant la première.

Les quatre médecins se sont déclarés « convaincus » que la première dose des deux vaccins fournirait une protection « substantielle ».

«À court terme, l’augmentation supplémentaire de l’efficacité du vaccin à partir de la deuxième dose sera probablement modeste; la grande majorité de la protection initiale contre les maladies cliniques se fait après la première dose de vaccin », ont-ils déclaré.

Le nouveau plan a été largement critiqué, le principal syndicat des médecins du Royaume-Uni ayant averti que le report de la deuxième dose causait d’énormes problèmes à des milliers de personnes âgées et vulnérables partiellement vaccinées.

« Il est grossier et manifestement injuste pour des dizaines de milliers de nos patients les plus à risque d’essayer de reporter leurs rendez-vous maintenant », a déclaré Richard Vautrey de la British Medical Association.

