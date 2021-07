Le Royaume-Uni Covid ne décède que 6% des vagues précédentes avec 40 décès contre 654 lors de la Journée de la liberté pour déverrouiller le Royaume-Uni demain

Les décès de Covid au Royaume-Uni ne représentent qu’une fraction de ce qu’ils étaient lors des vagues précédentes, ce qui a incité le gouvernement à faire avancer les plans de la Journée de la liberté.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que, malgré une augmentation des cas, le taux de mortalité quotidien glissant sur sept jours n’est que de 40, contre 654 le 26 décembre, lorsque les taux d’infection étaient à peu près les mêmes.

Downing Street annule les restrictions de Covid à partir du 19 juillet – un moment que beaucoup ont surnommé « Freedom Day » Crédit : Mike Raison/dmg media Licensing

Les décès de Covid au Royaume-Uni ne sont qu’une fraction de ce qu’ils étaient lors des pics précédents Crédit : LNP

Cela porte le nombre de décès de Covid au Royaume-Uni à seulement 6% – soit un seizième de ce qu’ils étaient lors des pics précédents, selon les recherches menées par The Telegraph.

Les taux de mortalité en Angleterre et au Pays de Galles oscillent actuellement à 5,2% de la moyenne sur cinq ans, selon les données de l’ONS, Covid ne représentant que 1,2%.

Pendant ce temps, les admissions à l’hôpital sont le quart de ce qu’elles étaient pendant la vague hivernale et le nombre de patients hospitalisés est un cinquième du niveau qu’il était alors.

La bonne nouvelle a incité le ministre à faire avancer le Freedom Day – le recul des restrictions de Covid en Angleterre – le 19 juillet malgré une forte augmentation des cas.

À partir de lundi, les gens pourront rendre visite à autant de familles et d’amis qu’ils le souhaitent, tandis que les règles de distanciation sociale et l’obligation légale de porter des masques faciaux seront supprimées.

Mais le gouvernement a averti qu’il était prêt à réimposer le verrouillage si la troisième vague devenait « inacceptable ».

Le solliciteur général Lucy Frazer a insisté sur le fait que la Journée de la liberté doit toujours avoir lieu lundi, déclarant: « Si nous ne le faisons pas maintenant, quand? »

Elle a ensuite averti: « Si nous nous trouvons dans une situation où c’est inacceptable et que nous devons supprimer de nouvelles restrictions, c’est bien sûr quelque chose que le gouvernement examinera. »

Le professeur Neil Ferguson – surnommé « Professeur Lockdown » – a déclaré qu’il « ne peut pas être certain » de savoir si les restrictions seront réimposées après le déblocage de demain.

Apparaissant à l’émission Andrew Marr de la BBC et demandé s’il y avait une probabilité d’un retour aux restrictions, le professeur Ferguson a souligné que ce serait une décision à prendre par le gouvernement.

Les décès quotidiens de Covid ont augmenté de 25

Plus de 46 millions de Britanniques ont eu leur premier jab Covid

Il a déclaré : « De toute évidence, si nous nous retrouvons dans un scénario plus, disons, le pire des cas … fondamentalement lente propagation dans une certaine mesure.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait y avoir à nouveau un verrouillage avant Noël, il a répondu: « Vous me demandez environ six mois à l’avance, c’est plus difficile. »

Il a ajouté: « J’espère que non, mais je ne peux pas en être certain. »

Le professeur Ferguson a déclaré que la sombre perspective de 100 000 cas par jour était «presque inévitable» alors que la variante Delta continue de se propager.

Il poursuit : « Je veux dire, on pourrait arriver à 2 000 hospitalisations par jour, 200 000 cas par jour, mais c’est beaucoup moins sûr.

« Là, vous parlez d’une perturbation majeure des services et de l’annulation de la chirurgie élective et de l’arriéré dans le NHS, de plus en plus long. »

Aujourd’hui, le nombre de décès en Angleterre a augmenté de 25, portant le total à 128 703.

Les cas de Covid ont augmenté de 100% en quinze jours avec 48 161 infections supplémentaires signalées dimanche.

Les cas ont augmenté de 53% par rapport au total de 31 282 de la semaine dernière – et bien plus du double des 23 858 infections signalées il y a quinze jours le 4 juillet.

Les décès ont légèrement baissé par rapport aux 26 enregistrés il y a une semaine mais restent supérieurs aux 15 signalés il y a quinze jours.

740 autres personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures – une légère augmentation par rapport au chiffre de 585 de dimanche dernier, et bien au-dessus des 460 enregistrés le 4 juillet.

Les Britanniques sont allés sur les plages pour profiter du beau temps Crédit : Mike Raison/dmg media Licensing

Dans des développements plus positifs, 67 217 Britanniques supplémentaires ont reçu leur première dose de vaccin hier, portant le nombre total de personnes ayant reçu leur premier vaccin à 87,9% de la population tandis que 68,3% en ont reçu deux.

Les dernières données montrent également que le pourcentage d’augmentation des taux de cas sur sept jours a considérablement diminué au cours de la semaine dernière, les cas augmentant de 24% par semaine, contre 74% à la fin du mois dernier.

Une analyse réalisée par Public Health England et l’Université de Cambridge suggère que les vaccinations ont jusqu’à présent évité 11,8 millions d’infections et près de 37 000 décès rien qu’en Angleterre.