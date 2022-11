Le Royaume-Uni convoque un émissaire iranien pour des menaces présumées contre des journalistes

LONDRES (AP) – Le ministre britannique des Affaires étrangères a convoqué vendredi le plus haut diplomate iranien à Londres pour protester contre les menaces présumées contre des journalistes au Royaume-Uni

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que ces dernières années, la police métropolitaine de Londres a “contacté un certain nombre de journalistes basés au Royaume-Uni, ayant reçu des informations crédibles sur une menace pour leur vie”.

Il n’a pas identifié les journalistes, mais la chaîne d’information par satellite en langue farsi basée au Royaume-Uni, Iran International, a déclaré plus tôt cette semaine que la police avait parlé à deux de ses journalistes d’un “risque imminent, crédible et important pour leur vie et celle de leur famille”. ” Il a déclaré que les menaces provenaient du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré qu’il avait convoqué le chargé d’affaires iranien, Mehdi Hosseini Matin, “pour préciser que nous ne tolérons pas les menaces à la vie et l’intimidation de quelque nature que ce soit envers les journalistes ou tout individu vivant au Royaume-Uni”.

The Associated Press