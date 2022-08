Le Royaume-Uni convoque l’ambassadeur de Chine pour une escalade “agressive” à Taiwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a convoqué mercredi l’ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne, Zheng Zeguang, pour expliquer les actions de Pékin envers Taïwan suite à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Une Chine furieuse a étendu ses plus grands exercices jamais organisés autour de l’île autonome qu’elle revendique comme la sienne après la visite de Pelosi – le voyage de plus haut niveau sur l’île par un responsable américain depuis des décennies.

“J’ai demandé aux responsables de convoquer l’ambassadeur de Chine pour expliquer les actions de son pays. Nous avons vu un comportement et une rhétorique de plus en plus agressifs de la part de Pékin ces derniers mois, qui menacent la paix et la stabilité dans la région”, a déclaré Truss dans un communiqué.

“Le Royaume-Uni exhorte la Chine à résoudre tout différend par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force ou à la coercition.”

