Le Royaume-Uni contraint de rouvrir le pacte commercial sensible de l’Ukraine après des erreurs de texte

Le Royaume-Uni a été contraint de rouvrir son accord commercial avec l’Ukraine, l’un de ses accords post-Brexit les plus sensibles, après que des erreurs aient été commises dans le texte original, L’indépendant peut révéler.

Le pacte a été signé par le Premier ministre Boris Johnson en octobre de l’année dernière, et salué comme un exemple clé de la politique commerciale et étrangère de la Grande-Bretagne après le Brexit. L’accord couvre non seulement les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et le pays d’Europe de l’Est, mais également la coopération en matière de défense pour soutenir la souveraineté de Kiev.

Elle fait suite à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, une zone encore internationalement reconnue comme faisant partie de l’Ukraine. Il est également intervenu dans un contexte de détérioration des relations entre Moscou et Londres à la suite de l’empoisonnement de Sergueï Skripal à Salisbury en 2018.

Les relations entre le Royaume-Uni et l’Ukraine ont de nouveau été mises à l’honneur le mois dernier lorsque la Russie a affirmé avoir tiré des coups de semonce sur un navire britannique alors qu’il passait près de la péninsule de Crimée.

Soulignant l’importance politique de l’accord en octobre, Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était « le plus fervent partisan de l’Ukraine ». Il a ajouté : « Qu’il s’agisse de notre soutien à la défense, de nos efforts de stabilisation, de notre aide humanitaire ou d’une coopération étroite sur des questions politiques, notre message est clair : nous sommes totalement déterminés à défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Cependant, deux responsables ont déclaré L’indépendant que le pacte devait déjà être retravaillé après que des erreurs aient été constatées dans la rédaction des chapitres commerciaux. Certaines des erreurs sont le résultat de copier-coller de sections qui lient le Royaume-Uni aux règles de l’UE, ont déclaré les mêmes responsables.

Des problèmes sont apparus lorsque le département du commerce a cherché à créer des directives sur la manière dont l’accord devrait être utilisé par les entreprises en février et mars, après l’entrée en vigueur de l’accord en janvier. Cependant, le fait que l’accord nécessitait de nouvelles négociations et une nouvelle rédaction n’a pas été rendu public par le ministère du Commerce international.

L’un des mêmes représentants du gouvernement a déclaré qu’il s’agissait d’un accord que « personne ne voulait se tromper ». D’autant plus que l’accord a fait l’objet d’un examen particulièrement attentif de la part de l’Union européenne, ont-ils ajouté. Par ailleurs, un responsable de l’UE a déclaré L’indépendant qu’ils avaient noté que l’accord liait le Royaume-Uni à des règles dans certains domaines auxquelles ils ne s’attendaient pas.

Un porte-parole du ministère du Commerce international a déclaré: «Il est de pratique courante que de petites sections d’accords soient modifiées et mises à jour au fil du temps pour refléter les développements ou pour ajouter une plus grande clarté utile aux entreprises.»

Cependant, l’un des mêmes responsables familiers avec le développement de l’accord a déclaré que les changements qui devaient être apportés n’étaient pas mineurs et pourraient avoir un impact significatif sur les entreprises. Ils ont ajouté qu’il s’agissait d’erreurs plutôt que d’une mise à jour.

Une entreprise opérant en Ukraine, que le responsable n’a pas nommé en raison de sensibilités commerciales, a également signalé des problèmes supplémentaires avec le texte, ont-ils déclaré. Les problèmes concernaient le commerce des services et des marchandises, a confirmé le responsable.

Emily Thornberry, secrétaire fictive du Labour au commerce international, a déclaré: « Ce n’est pas la seule fois où le gouvernement a commis des erreurs fondamentales en reconduisant nos traités européens, mais c’est de loin la plus grave. »

«De tous les 67 pays non membres de l’UE avec lesquels le Royaume-Uni a signé des accords de reconduction en 2019 et 2020, l’accord avec l’Ukraine était le seul considéré comme d’une importance stratégique suffisante pour être signé par le Premier ministre lui-même, ce qui rend d’autant plus étonnant qu’il doit maintenant être réécrit », a ajouté Mme Thornberry. « Cet acte d’incompétence flagrante doit être non seulement immédiatement rectifié, mais expliqué de toute urgence. »

La sensibilité des relations entre le Royaume-Uni et l’Ukraine a été soulignée dans la récente Examen intégré de sa stratégie de défense et de politique étrangère. Une section sur la Russie note que la Grande-Bretagne augmentera son soutien aux pays d’Europe de l’Est, y compris l’Ukraine, « où nous continuerons à renforcer les capacités de ses forces armées ».

Sam Lowe, chercheur principal au Centre pour la réforme européenne, a déclaré que si les erreurs dans les accords commerciaux sont « malheureuses mais pas tout à fait rares ». Il a ajouté qu’il n’était pas surprenant que cela se soit produit avec un accord de reconduction », car ceux-ci ont tendance à inclure plus de copier-coller de texte que de nouvelles offres.

« C’est un accord plus profond que d’autres et comprend des engagements à suivre les règles de l’UE dans certains domaines. Et s’il y a une chose que nous avons apprise, c’est que le gouvernement britannique n’aime pas être lié par les règles de l’UE », a déclaré M. Lowe.

Un ancien négociateur commercial australien a déclaré L’indépendant qu’il est exact que les accords doivent parfois être modifiés, mais que des changements substantiels n’ont pas souvent été apportés si tôt après la finalisation du texte d’un accord.

L’ex-négociateur a déclaré que cela pourrait être révélateur de la précipitation du département du commerce à conclure des accords afin d’assurer la continuité après le Brexit. De petits changements incorrects ou le fait de ne pas apporter les bons changements aux traités peuvent causer de « gros maux de tête », ont-ils déclaré. Compte tenu de la précipitation à reconduire les accords, le public devrait s’attendre à ce que d’autres accords commerciaux soient réexaminés dans les mois à venir, ont-ils déclaré, ajoutant: « Le copier-coller peut être dangereux ».