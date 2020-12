Le gouvernement doit faire avancer une nouvelle législation pour écraser l’accord sur le Brexit signé par Boris Johnson plus tôt cette année, plongeant les négociations commerciales avec l’UE dans une nouvelle crise.

Les ministres ont admis que leurs plans enfreignent le droit international, et l’UE a déclaré qu’une telle décision constituerait des «rideaux» pour les négociations. Le contenu précis du projet de loi sur la fiscalité n’est cependant pas encore clair.

On espérait que les négociateurs pourraient se rapprocher d’un accord à Londres mercredi soir après qu’une grosse commande de pizza a été vue arriver à la porte de leur emplacement – un signe de travail dans la nuit.

Mais rien n’est encore ressorti des négociations et les diplomates affirment qu’il existe des divisions entre les États membres de l’UE sur la manière de procéder.

Un groupe de dirigeants plus durs réunis autour de la France d’Emmanuel Macron voudrait que le négociateur en chef Michel Barnier demande plus de concessions de la part du Royaume-Uni et autorise un non-accord si nécessaire.