Le Royaume-Uni connaît la journée la plus chaude jamais enregistrée, 100 millions d’Américains sous alerte en cas d’urgence thermique mondiale

Les Américains sont habitués à allumer leurs climatiseurs à tout moment à des températures proches de 80 degrés Fahrenheit (27 degrés Celsius). Mais au Royaume-Uni, la chaleur record de cette semaine a donné vie à un arrêt pandémique.

Les températures au Royaume-Uni ont dépassé les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) pour la première fois mardi, ce qui en fait la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays.

Aux États-Unis, un tiers de la population faisait l’objet d’avertissements météorologiques liés à la chaleur mardi et mercredi, les températures devant grimper au nord de 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius) dans les États des Plaines.

En ce qui concerne la cause de ces chaleurs extrêmes aux États-Unis et en Europe, différents systèmes sont en jeu.

En Europe, une forte crête anticyclonique a permis aux températures de monter sur le continent ces derniers jours. Mardi, une zone de basse pression se déplaçait au large de la côte, agissant pour aider à canaliser la chaleur extrême vers le nord vers le Royaume-Uni.

Aux États-Unis, un fort dôme de haute pression s’est installé sur les plaines du sud et la vallée du Mississippi. Au lieu que la chaleur soit canalisée depuis le sud, elle se construit sans relâche alors que le soleil cuit à travers un ciel sans nuages.

Le tissu de liaison entre ces vagues de chaleur est l’influence des émissions de gaz à effet de serre et la température de référence de la planète, qui ne cesse de se réchauffer.

Le scientifique en chef du Met Office britannique, Stephen Belcher, était dans un état d’incrédulité alors qu’il fait une déclaration vidéo sur les températures choquantes que le pays a connues mardi, notant qu’elles auraient été “pratiquement impossibles” au Royaume-Uni dans un “climat non perturbé”.

“Mais le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre a rendu ces températures possibles, et nous voyons en fait cette possibilité maintenant”, a-t-il déclaré, ajoutant que si le monde continue d’émettre des gaz à effet de serre au niveau actuel, de telles vagues de chaleur risquent de s’y produisent tous les trois ans.

Quarante degrés Celsius ne sont pas si chauds pour quelqu’un assis dans le centre des États-Unis, en Australie, au Moyen-Orient ou dans le nord de l’Inde. Au Royaume-Uni, cela a obligé les gens à travailler à domicile et les étudiants à étudier à distance. Les autorités ont dit aux gens de ne pas prendre les trains, qui deviennent dangereux sur les voies chaudes qui se dilatent et se plient sous la chaleur.

En d’autres termes, ne sortez pas de chez vous.

Mais au Royaume-Uni, qui est plus susceptible de lutter contre le froid que le chaud, les maisons sont également conçues pour conserver la chaleur. Les ventilateurs de bureau se vendent dans tout le pays, mais ils ne vont que si loin.

Le temps a rendu les Britanniques si chauds et dérangés, la mauvaise gestion de la chaleur est devenue la dernière critique adressée au Premier ministre sortant du pays, Boris Johnson – cette semaine, retenue comme un autre exemple des échecs du chef en disgrâce.

“Le record de température de tous les temps pour le Royaume-Uni n’a pas seulement été battu, il a été absolument effacé”, a déclaré Hannah Cloke, chercheuse sur les risques naturels à l’Université de Reading. “La marque de 39 degrés Celsius n’existera même jamais en tant que record de température au Royaume-Uni, car nous venons de la dépasser dans les années 40 en un seul saut en sueur.”

Le Royaume-Uni n’est malheureusement pas préparé aux effets de la crise climatique. Il peine à gérer les inondations lorsqu’elles se produisent. Sous la chaleur, la nation fléchit.

Tant d’incendies se sont déclarés à Londres mardi que les pompiers de la ville déclarer un “incident majeur” et ont été poussés au-delà de leur capacité. Quatre personnes se sont noyées alors que les gens affluaient vers les plages, les rivières et les lacs juste pour essayer de se rafraîchir. Même une piste d’un aéroport de la périphérie de Londres a dû être fermée car elle fondait sous la chaleur.

Dans le sud de l’Europe, une région plus habituée à la chaleur extrême, au moins 1 100 personnes sont mortes lors de la dernière vague de chaleur, et les pompiers français sont submergés par les incendies qui déchirent les forêts. Vingt et un pays européens font l’objet d’avertissements liés à la chaleur.

Les Américains sont peut-être plus habitués à la chaleur, mais les vagues de chaleur y deviennent également plus longues et plus fréquentes, ce qui signifie plus de temps à l’intérieur ou partout où se trouve la climatisation. Pas moins de 100 millions d’Américains, soit près d’un tiers de la nation, étaient sous alerte à la chaleur mardi.

Les alertes vont des plaines du sud aux vallées du Mississippi et du Tennessee, et il y a des alertes dispersées dans le sud-ouest. Le Nord-Est a déjà émis des avis de chaleur pour une chaleur “ressemblant à” 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) pour mercredi.

La chaleur la plus dangereuse est prévue dans certaines parties du Texas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas où des avertissements de chaleur excessive sont en place pour Dallas, Oklahoma City, Tulsa et Little Rock. Les températures devraient grimper jusqu’à 100 à 110 degrés Farhenheit (jusqu’à 43 degrés Celsius) au cours des prochains jours.

Les scientifiques qui travaillent sur le rôle que joue la crise climatique dans les conditions météorologiques extrêmes disent maintenant que presque toutes les vagues de chaleur dans le monde sont influencées par les humains qui brûlent des combustibles fossiles.

Friederike Otto, du Grantham Institute for Climate Change de l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il appartenait au monde d’atteindre le zéro net – où les humains émettent le moins de gaz à effet de serre possible et “compensent” le reste – pour empêcher les vagues de chaleur de devenir pire encore, “mortel et perturbateur”.

“Nous avons l’agence pour nous rendre moins vulnérables et repenser nos villes, maisons, écoles et hôpitaux et nous éduquer sur la façon de rester en sécurité”, a déclaré Otto à CNN. “40 degrés Celsius au Royaume-Uni n’est pas un acte de Dieu, mais dans une large mesure en raison de notre consommation passée et présente de combustibles fossiles.”

En Chine, le “sanfu” annuel – qui est généralement composé de trois lots de 10 jours en juillet et août, lorsque les températures et l’humidité culminent – devrait désormais durer une “période prolongée” de 40 jours, a déclaré le météorologue de l’État, selon Reuters.

Il a mis en garde contre des vagues de chaleur torrides cette semaine, malgré les pluies saisonnières, avec des températures pouvant atteindre 42 degrés Celsius (107,6 Fahrenheit) dans le sud à partir de mercredi.

Mardi, dans le centre de Londres, un étudiant nommé Asser qui a bravé la chaleur a déclaré à CNN que le monde ne faisait pas assez pour lutter contre les vagues de chaleur.

“En fait, le monde ne fait rien. Le monde brûle et nous ne faisons rien. Nous ne faisons que consommer, l’industrie tourne et personne ne fait rien pour le climat”, a-t-il déclaré.

“Vous avez des vagues de chaleur en Europe, à Londres et aux États-Unis, partout – vous pouvez le voir, c’est évident. Vous avez des inondations, des incendies de forêt et tout.”