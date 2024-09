Le Royaume-Uni confronté à un « tsunami de cancers oubliés » à la suite de la pandémie, selon les experts | Cancer

Le Royaume-Uni peut s’attendre à un « tsunami de cancers manqués », ont déclaré d’éminents experts, après qu’une étude internationale a révélé que les diagnostics ont fortement diminué pendant la pandémie.

Les chiffres préliminaires du Partenariat international d’analyse comparative du cancer, présentés aux délégués au Congrès mondial sur le cancer à Genève, ont comparé les données sur l’incidence et le stade du diagnostic du cancer en Australie, au Canada, au Danemark, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et au Royaume-Uni, avant et pendant la pandémie.

Les résultats ont montré que les pays du Royaume-Uni ont enregistré les baisses les plus importantes et les plus soutenues en matière de diagnostic de cancers du poumon, du sein, colorectaux et de la peau en 2020. Des données particulières pour l’Irlande du Nord et le Pays de Galles ont montré à quel point ces pays se comportaient mal par rapport aux autres pays étudiés. (Les données pour l’Angleterre et l’Écosse étaient encore en cours de collecte, mais on s’attendait à ce qu’elles soient aussi mauvaises que celles des autres pays du Royaume-Uni.)

Si tous les pays ont signalé une baisse du nombre de cas diagnostiqués au plus fort de la pandémie, la plupart ont rattrapé leur retard au cours de l’année. En revanche, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord n’avaient toujours pas retrouvé leur taux de diagnostic à la fin de 2020.

L’étude a calculé qu’entre avril et juillet 2020, les diagnostics de cancer du sein ont chuté de 35 % en Irlande du Nord et au Pays de Galles, contre 24 % en Norvège et 14 % au Danemark. Pour le cancer du poumon, sur la même période, la baisse a été de 16 % en Irlande du Nord et au Pays de Galles, contre 10 % en Norvège ou 1 % en Nouvelle-Zélande.

Pour le mois le plus touché, 44 % des cas de cancer du sein et 30 % des cas de cancer du poumon n’ont pas été détectés en Irlande du Nord et au Pays de Galles. On a également constaté une forte baisse des diagnostics de cancer colorectal.

La baisse du nombre de cas diagnostiqués a été plus marquée pour les cancers à un stade précoce, en partie en raison de la suspension des programmes de dépistage. En Irlande du Nord et au Pays de Galles, les diagnostics de cancer du sein à un stade 1 ont diminué respectivement de 44 % et de 51 %.

Les experts en cancérologie ont déclaré qu’en raison de cette forte baisse des diagnostics, ils s’attendent à voir beaucoup plus de patients se présenter avec des cancers plus avancés et à un stade avancé.

« Ces données constituent un signal d’alarme choquant, car elles apportent la preuve essentielle que le Royaume-Uni peut s’attendre à un tsunami de cancers manqués et à un changement potentiel de stade qui pourrait conduire à des cancers plus agressifs et plus difficiles à traiter », a déclaré Mark Lawler, professeur de santé numérique à l’université Queen’s de Belfast et président de l’International Cancer Benchmarking Partnership. « Et le fait que nous soyons encore loin d’atteindre l’objectif de 62 jours pour traiter le cancer ne peut qu’aggraver le problème. »

Le professeur Pat Price, oncologue de renom et cofondateur de la campagne Catch up with Cancer, a déclaré : « Ces chiffres sont une confirmation opportune et dévastatrice de l’ampleur de la crise du cancer. Sans action urgente, nous verrons davantage de patients diagnostiqués à un stade tardif et davantage de patients confrontés à des retards de traitement.

« Nous étions en bas du classement des cancers avant la pandémie et, comme le montre cette étude, nous n’avons tout simplement pas réussi à rattraper le retard accumulé dans les diagnostics. Cependant, il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi, comme le souligne le nouveau rapport du NHS de Lord Darzi. S’il y a un moment pour élaborer et mettre en œuvre un plan de rétablissement dédié au cancer, c’est maintenant. »

ignorer la promotion de la newsletter Notre e-mail du matin décompose les principales histoires de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Naser Turabi, directeur des preuves et de la mise en œuvre au sein de Cancer Research UK, a déclaré : « Ces résultats suggèrent que le système de santé britannique manque de résilience par rapport à des pays comme la Nouvelle-Zélande, ce qui le rend plus vulnérable à l’impact du Covid. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les patients atteints de cancer qui ont dû faire face à des retards de diagnostic en raison de services surchargés. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Bien que nous reconnaissions les pressions supplémentaires exercées sur le NHS pendant la pandémie, il est inacceptable que tant de personnes aient dû attendre trop longtemps pour obtenir un diagnostic et un traitement contre le cancer.

« Le rapport de Lord Darzi a montré à quel point les délais d’attente pour les patients en attente d’un diagnostic de cancer sont toujours très longs. Ce gouvernement est déterminé à changer cela en élaborant le plan sur 10 ans pour réformer le NHS et le rendre apte à l’avenir.

« Nous ferons en sorte que le NHS détecte le cancer à temps, le diagnostique plus tôt et le traite plus rapidement afin que davantage de patients survivent à cette horrible série de maladies, et nous améliorerons l’expérience des patients dans l’ensemble du système. »