Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a minimisé cette décision, déclarant que la Russie disposait d’armes plus performantes

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a confirmé que son gouvernement fournissait des missiles de croisière à longue portée à l’Ukraine. CNN avait précédemment rapporté que plusieurs armes Storm Shadow avaient déjà été livrées.

Wallace a informé le Parlement du transfert d’armes jeudi, affirmant qu’il s’agissait d’un « réponse calibrée et proportionnée » par Londres à la situation en Ukraine. Il a décrit le missile comme un « Capacité de frappe de précision conventionnelle à longue portée uniquement », mais a refusé de fournir des détails sur le dernier ajout à l’arsenal de matériel fourni par l’Occident à Kiev.

« L’utilisation de Storm Shadow permettra à l’Ukraine de repousser les forces russes basées sur le territoire souverain ukrainien », prédit le secrétaire. Il a minimisé l’importance de fournir la nouvelle capacité à Kiev, déclarant que les missiles étaient « même pas dans la même ligue » comme ceux dont dispose la Russie.

Kiev demande depuis longtemps aux pays occidentaux de lui fournir des armes à plus longue portée, mais les demandes ont été refusées auparavant. On aurait craint que donner à l’Ukraine la possibilité d’attaquer des cibles à l’intérieur du territoire russe, reconnu comme tel par les États-Unis et ses alliés, ne constitue une escalade majeure du conflit. Kiev a promis de ne pas faire une telle démarche.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté la décision du Royaume-Uni d’envoyer des missiles, promettant que l’armée russe fera les ajustements nécessaires pour contrer la nouvelle menace.

Moscou a averti que la poursuite de la fourniture d’armes à l’Ukraine ne ferait que prolonger le conflit, qui ne peut prendre fin que si Kiev et ses bailleurs de fonds étrangers répondent aux principales préoccupations russes en matière de sécurité. La Russie considère les hostilités comme faisant partie d’une guerre par procuration menée par les États-Unis contre elle.