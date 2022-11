Le Royaume-Uni confirme le transfert d’armes avancées à l’Ukraine

Des missiles Brimstone 2 de pointe aperçus en route vers Kiev

Le ministère britannique de la Défense a confirmé avoir fourni à l’Ukraine des missiles modernes Brimstone 2 à guidage laser, ignorant les avertissements répétés de Moscou sur le risque de déclenchement d’un conflit direct entre l’OTAN et la Russie.

Le ministère a publié dimanche sur Twitter un clip vidéo montrant au moins une palette de missiles de haute précision en cours de livraison depuis la base de la Royal Air Force Brize Norton dans l’Oxfordshire vers un aérodrome non divulgué. Les missiles faisaient partie d’un Royaume-Uni “paquet d’aide” pour l’Ukraine, a indiqué le ministère, confirmant des informations antérieures des médias faisant état de telles livraisons depuis un certain temps.

« Cette aide a joué un rôle crucial dans le blocage des avancées russes », a affirmé le ministère dans son tweet.

Dans le cadre de son programme d'aide, le Royaume-Uni a fourni des missiles Brimstone 2, un missile à guidage de précision, aux forces armées ukrainiennes. Cette aide a joué un rôle crucial dans le blocage des avancées russes.

Les forces britanniques auraient commencé à fournir des versions antérieures du missile Brimstone à l’Ukraine au printemps dernier. Le Brimstone 2 est beaucoup plus avancé que son prédécesseur, offrant environ le triple de la gamme. Il est conçu pour tirer depuis un avion pour attaquer des cibles au sol. Cependant, les troupes terrestres ukrainiennes ont utilisé le missile sur des camions adaptés, ciblant principalement des chars et d’autres véhicules blindés.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 50 millions de livres sterling (60 millions de dollars) lors de sa visite à Kiev au début du mois. Chaque missile Brimstone 2 coûterait environ 175 000 £.

Le Kremlin a averti qu’alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres membres de l’OTAN fournissent des armes de plus en plus avancées à l’Ukraine, ils prolongent le conflit et risquent une confrontation directe avec la Russie. Moscou qualifie le conflit en cours de rien de moins qu’un “guerre par procuration” contre les États-Unis et l’OTAN, tandis que le président Poutine a décrit la Russie comme combattant “toute la machine militaire occidentale”.