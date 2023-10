Le Royaume-Uni confie un contrat de 4 milliards de livres sterling à BAE Systems pour des sous-marins « d’attaque puissants » dans le cadre du pacte AUKUS | Nouvelles du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne a attribué à BAE Systems un contrat de 4 milliards de livres sterling pour la construction de sous-marins « d’attaque puissants » dans le cadre de l’accord de sécurité AUKUS avec les États-Unis et l’Australie.

BAE Systems a déclaré que le ministère de la Défense lui avait accordé le financement nécessaire pour couvrir les travaux de développement jusqu’en 2028, lui permettant ainsi de démarrer les travaux de conception détaillée des sous-marins.

La société de défense britannique Babcock Marine a déclaré avoir également conclu un contrat de cinq ans avec le gouvernement pour contribuer à la conception détaillée des nouveaux sous-marins.

En mars, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont annoncé les détails du AUKUS prévoient de créer une nouvelle flotte de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire pour patrouiller dans l’océan Pacifique à partir du début des années 2030.

Le partenariat a été mis en place pour contribuer à contrer les ambitions de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Chine a critiqué le pacteaffirmant qu’il avait « ignoré » les préoccupations de la communauté internationale et que les trois pays impliqués étaient « allés plus loin sur une voie dangereuse ».

Secrétaire à la Défense Grant Shapps a déclaré que les sous-marins, qui seront à propulsion nucléaire et armés de manière conventionnelle, seraient les « sous-marins d’attaque les plus puissants jamais exploités par la Royal Navy ».

Il a déclaré : « Cet investissement de plusieurs milliards de livres dans le programme de sous-marins AUKUS contribuera à fournir à long terme les capacités de sous-marins chasseurs-tueurs dont le Royaume-Uni a besoin. »

M. Shapps a ajouté que les sous-marins « permettront également à la Royal Navy de maintenir notre avantage stratégique sous la mer ».

Le contrat garantira le financement des travaux d’infrastructure sur le site de BAE Systems à Barrow-in-FurnessCumbria, et l’entreprise a déclaré qu’elle aiderait à financer 5 000 emplois.

BAE Systems, la plus grande entreprise de défense britannique et employant plus de 93 000 personnes dans une quarantaine de pays, a déclaré que ces sous-marins remplaceraient progressivement la classe Astute, qu’elle construit.

La fabrication des sous-marins commencerait vers la fin de la décennie, le premier navire SSN-AUKUS devant être livré à la fin des années 2030.

« Ce financement renforce le soutien du gouvernement à notre entreprise de sous-marins britanniques et nous permet d’affiner la conception et d’investir dans des compétences et des infrastructures essentielles pour soutenir notre sécurité nationale à long terme », a déclaré Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems.

Le gouvernement britannique a déclaré que l’Australie s’efforcerait au cours de la prochaine décennie de renforcer sa « base industrielle sous-marine ».

Les premiers sous-marins australiens seront disponibles au début des années 2040, a ajouté le gouvernement.

Rolls-Royce fournira les réacteurs nucléaires de tous les sous-marins britanniques et australiens.