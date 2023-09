Le Royaume-Uni commence tôt le déploiement du vaccin Covid avec une nouvelle variante sous surveillance

LONDRES — L’Angleterre a commencé lundi sa campagne hivernale de vaccination contre le Covid-19 et la grippe plus tôt que prévu, alors qu’elle surveille une nouvelle variante et cherche à éviter une autre « double épidémie » qui met à rude épreuve le système de santé.

Le National Health Service (NHS) England a déclaré que le programme avait été proposé sur la base des derniers conseils d’experts. Les vaccins contre la grippe sont accessibles à tous, tandis que les vaccins contre le Covid seront proposés aux groupes éligibles, notamment les résidents des maisons de retraite, les plus de 65 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne et les personnes à risque clinique.

Le NHS a ajouté que l’hiver dernier a vu un taux d’occupation élevé dans les hôpitaux et une « pression record sur le personnel » en raison de la combinaison du Covid et de la grippe.

Le début précoce a été critiqué par la Royal Pharmaceutical Society pour être intervenue dans un bref délai et avoir potentiellement créé une confusion chez les pharmaciens et le public. Les campagnes de vaccination hivernales commencent également ce mois-ci en Écosse et en Irlande du Nord, le Pays de Galles ayant débuté la semaine dernière.

Le Royaume-Uni a commencé à enquêter sur une variante de Covid présentant de multiples différences génétiques par rapport à ses prédécesseurs, BA.2.86, en août après qu’elle ait été liée à un « taux d’attaque élevé » lors d’une épidémie dans une maison de retraite.

Au 4 septembre, 34 cas confirmés de BA.2.86 avaient été identifiés en Angleterre, dont 28 dans la maison de retraite. Cinq cas ont entraîné une hospitalisation et aucun décès.

Recherche publiée le 9 septembre dit il n’a pas été prouvé que ce variant présente un « avantage de croissance » par rapport aux autres variants en circulation. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a également déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir un lien avec les premiers indicateurs d’une transmission accrue de Covid-19 au Royaume-Uni, ou pour juger de sa gravité.

BA.2.86 a été officieusement appelé en ligne « Pirola ».