Le Royaume-Uni commence à envisager le Brexit avec « Bregret »

LONDRES – Six ans et demi après avoir voté pour quitter l’Union européenne, trois ans après le départ officiel, deux ans après la signature d’un accord commercial post-Brexit avec Bruxelles et un mois après l’installation de son quatrième Premier ministre depuis le référendum de 2016, la Grande-Bretagne est pris dans – quoi d’autre? – un autre débat sur le Brexit.

Le Brexit est peut-être dans les livres d’histoire, mais « Bregret », comme l’ont appelé les journaux britanniques, est de retour dans l’air.

La cause du remords est claire : la crise économique britannique, qui est la plus grave depuis une génération et pire que celles de ses voisins européens. Tous – ou même la plupart – des problèmes ne sont pas dus au Brexit, mais les relations commerciales contrariées de la Grande-Bretagne avec le reste de l’Europe jouent incontestablement un rôle. Cela en fait une cible mûre pour un public anxieux cherchant quelque chose à blâmer.

La dernière éruption de ce drame sans fin a commencé la semaine dernière avec un sondage d’opinion qui a montré que le soutien au Brexit était tombé à son plus bas niveau. Seulement 32 % des personnes interrogées dans le sondage, par la firme YouGov, ont déclaré qu’elles pensaient que quitter l’Union européenne était une bonne idée ; 56 % ont dit que c’était une erreur.