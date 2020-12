Le président Donald Trump a critiqué la décision du Royaume-Uni d’imposer de nouvelles restrictions de verrouillage avant Noël après la détection d’une nouvelle souche dangereuse du coronavirus en Angleterre.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi que Londres et certaines parties du sud-est de l’Angleterre entreraient en « verrouillage de niveau 4 » – le plus haut niveau du système d’alerte aux coronavirus du Royaume-Uni – à partir de minuit.

Johnson a imposé les mesures au milieu d’une augmentation du nombre de cas dans la région qui, selon les médecins, était alimentée par une nouvelle variante rapide du coronavirus qui est plus de 70% plus transmissible que les souches existantes.

Le président Trump a critiqué samedi la décision du Royaume-Uni d’imposer des restrictions strictes de verrouillage dans de grandes parties de l’Angleterre

Trump a clairement indiqué que les États-Unis ne suivraient pas l’exemple, affirmant que « le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même »

Bien qu’on ne pense pas qu’elle soit plus mortelle, la souche mutante a suscité des craintes d’une éventuelle épidémie aux États-Unis, qui sont déjà aux prises avec des taux record d’hospitalisations et de décès liés au virus.

Le président Trump a toutefois clairement indiqué samedi que les États-Unis ne suivraient pas la décision de Johnson.

«Nous ne voulons pas de verrouillage. Le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même! Trump a déclaré dans un tweet en réponse à la nouvelle.

Trump a parlé de son opposition à un autre verrouillage aux États-Unis, ainsi que de la réglementation rendant le port de masques obligatoire.

Pendant ce temps, Johnson, dont la réponse initiale à la pandémie a été critiquée pour être trop lente, avait résisté aux appels à modifier les plans pour la détente de Noël, affirmant mercredi qu’il serait « franchement inhumain » de l’interdire.

Cependant, ceux qui sont maintenant au niveau 4 ne seront pas autorisés à se mélanger avec d’autres à Noël. Et tout le monde en Angleterre ne sera désormais autorisé à voir ses amis et sa famille que le jour de Noël lui-même, le 25 décembre.

Boris Johnson prend aujourd’hui une conférence de presse sur Covid alors qu’il crée un nouveau niveau 4 pour s’attaquer à une nouvelle variante de coronavirus « très contagieuse »

Le pays a signalé 27 052 ​​nouveaux cas de COVID-19 samedi et 534 décès, et il y a eu une inquiétude croissante quant à une augmentation des infections et des hospitalisations provoquée par la nouvelle souche.

Le nombre de cas en Angleterre a grimpé en flèche au cours des deux dernières semaines en raison d’une variante du virus, identifiée comme VUI202012 / 01, qui, selon les scientifiques, est jusqu’à 70% plus transmissible que les souches existantes.

Quelles sont les nouvelles règles de niveau 4? Les règles de niveau 4 seront essentiellement les mêmes que le verrouillage général auquel l’Angleterre était soumise en novembre. Les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les installations de loisirs et les soins personnels tels que les coiffeurs. Cependant, les lieux de culte peuvent rester ouverts. Il sera conseillé aux personnes des autres niveaux de ne pas se rendre dans les zones les plus élevées, tandis que les résidents du niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans les zones les moins infectées.

Londres a maintenant les taux d’infection les plus élevés d’Angleterre, et les responsables ont déclaré que la nouvelle mutation représentait environ 60% des cas de la capitale.

« Ce virus a décollé, il évolue rapidement et il conduit inévitablement à une forte augmentation des admissions à l’hôpital », a déclaré le directeur scientifique britannique Patrick Vallance.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré que le Royaume-Uni avait alerté l’Organisation mondiale de la santé que la nouvelle variante identifiée cette semaine semblait accélérer la propagation du COVID-19.

Les conseillers scientifiques du gouvernement sont arrivés à cette conclusion sur la base de chiffres de modélisation préliminaires, et ils continuent d’analyser les données disponibles, a-t-il déclaré.

«Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer», a déclaré Whitty dans un communiqué.

Whitty a déclaré que le système de niveaux existant fonctionnait dans des zones où le niveau de la nouvelle variante était très bas, mais que les cas augmentaient rapidement dans les endroits où il était important.

La Grande-Bretagne a été l’un des pays européens les plus touchés – avec plus de 67000 décès liés au coronavirus et plus de 2 millions de cas signalés.

D’autres pays ont également signalé des variantes du virus. L’Afrique du Sud a déclaré vendredi qu’une de ces souches était à l’origine d’une deuxième vague d’infections dans ce pays.

« Nous pensons que (la variante) peut également être dans d’autres pays », a déclaré Vallance. «Cela a peut-être commencé ici, nous ne le savons pas avec certitude.

À quelques jours de Noël, Johnson a également annoncé qu’un assouplissement prévu des règles de socialisation qui aurait permis à jusqu’à trois ménages de se réunir dans des « bulles de Noël » du 23 décembre au 27 décembre, sera annulé pour les zones de niveau 4 et fortement réduit dans le reste de l’Angleterre.

La nouvelle de la dernière répression est arrivée alors que d’innombrables Britanniques affluaient dans les grandes rues du pays (Oxford Street, photo) et les supermarchés aujourd’hui alors qu’ils s’approvisionnaient en articles de Noël essentiels

«C’est le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas procéder à Noël comme prévu», a déclaré Johnson.

Il a dit qu’il avait conclu qu’il n’y avait « aucune alternative qui m’était offerte » et que les gens doivent sacrifier ce Noël pour avoir une meilleure chance de protéger la vie de leurs proches.

Aucun mélange de ménages ne sera autorisé au niveau 4 sauf dans des conditions très limitées à l’extérieur dans les lieux publics. Les déplacements dans et hors des zones de niveau 4 ne seront pas autorisés, sauf si c’est essentiel.

Dans le reste de l’Angleterre, les gens seront autorisés à se réunir dans des bulles de Noël pendant un seul jour au lieu de cinq, comme le gouvernement l’avait initialement prévu.

Les changements bouleversent les plans de millions de personnes qui avaient hâte de rassembler famille et amis la semaine prochaine et obligent les scores à réviser leurs plans de voyage à la dernière minute.

Avant samedi, les responsables gouvernementaux ont affirmé qu’ils autoriseraient de petits rassemblements privés à se dérouler.

Alors que les restaurants, pubs, bars et théâtres dans une grande partie de l’Angleterre ont dû fermer mercredi et étaient préparés pour un Noël sombre, tous les magasins des zones de niveau 4 qui ne vendent pas de nourriture ou de médicaments ont reçu un préavis d’heures seulement qu’ils devaient fermer après samedi jusqu’à les responsables examinent la situation le 30 décembre.

Le British Retail Consortium a déclaré que c’était «une nouvelle extrêmement regrettable», en particulier à venir juste deux semaines après la fin d’un blocage d’un mois en Angleterre et au plus fort de la période de pointe de l’année.

«Les détaillants ont investi des centaines de millions de livres sterling pour créer des magasins COVID – sécurisés pour les clients et le personnel», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de l’organisme commercial. « Pour les entreprises, l’approche stop-start du gouvernement est profondément inutile. »