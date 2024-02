Le Royaume-Uni cible l’armée russe avec de nouvelles sanctions

Le Royaume-Uni a annoncé plus de 50 sanctions supplémentaires contre la Russie à l’approche du deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

Les sanctions visent les individus et les entreprises qui soutiennent l’effort de guerre du président russe Vladimir Poutine.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les dernières sanctions réprimeraient ceux qui fournissent à l’armée russe des munitions telles que des systèmes de lancement de roquettes, des missiles et des explosifs.

Les sanctions visent également des sources clés de revenus russes, en réprimant le commerce des métaux, des diamants et de l’énergie, dans le but de couper le financement des efforts de guerre du président Poutine sous tous les angles, ont indiqué des responsables.

Parmi les personnes sanctionnées figurent le négociant pétrolier Niels Troost et sa société Paramount Energy and Commodities SA, ainsi que Pavel Alekseevich Marinychev, le nouveau PDG d’Alrosa, le plus grand producteur public de diamants russe.