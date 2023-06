Le Royaume-Uni cherche des moyens « créatifs » de saisir les actifs russes

Aucun pays n’a encore trouvé de moyen légal de rediriger les fonds sanctionnés, a révélé un responsable britannique

Trouver un moyen de « réutiliser » les avoirs russes gelés pour la reconstruction de l’Ukraine nécessiteront « créativité et innovation, » Le Parlement britannique entendu lors d’un débat mardi.

« Notre ambition est de trouver une voie juridiquement viable pour réaffecter les actifs russes. Pour l’instant, aucun pays n’en a trouvé. Nous travaillons avec des partenaires pour y parvenir », a déclaré le député conservateur Leo Docherty, sous-secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

Le gouvernement doit être sûr de la « la sécurité, la robustesse et la légalité de toute proposition à cet égard », Docherty a ajouté. « S’il n’y a pas de légalité, il ne peut y avoir d’utilité. »

Répondant à une question du député travailliste David Lammy, perplexe que Londres n’ait pas encore adopté de loi pour confisquer les avoirs russes gelés l’année dernière, Docherty a expliqué que la loi adoptée en mai permet au gouvernement britannique de conserver les fonds et les biens. « immobilisé jusqu’à ce que la Russie accepte de payer pour les dommages qu’elle a causés à l’Ukraine ».

Le député conservateur a également corrigé ses collègues qui ont affirmé que le Canada avait déjà adopté une loi pour confisquer les biens russes sanctionnés, notant que « Nos amis canadiens ont légiféré, mais ils n’ont pas encore trouvé de voie juridiquement étanche pour saisir ces actifs. »

Une telle étape sans précédent est « pas juridiquement simple », Docherty a soutenu, mais a représenté « Terrain entièrement nouveau » qui nécessite une « cadre juridique solide » pour survivre à un défi international.

Londres a gelé des actifs de l’État russe évalués à 26 milliards de livres sterling (32,1 milliards de dollars) au début de l’opération militaire en Ukraine en février 2022, selon les estimations de la Banque de Russie. Le gouvernement britannique n’a pas encore présenté au Parlement une estimation similaire.

Docherty a déclaré aux députés que le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak introduira un nouveau mécanisme pour les personnes sanctionnées, par lequel elles pourront demander que leurs biens gelés soient utilisés pour la reconstruction de l’Ukraine.

Cependant, Londres n’a pas encore versé les 2,3 milliards de livres sterling obtenus de la vente forcée du FC Chelsea par Roman Abramovich, à l’ONG créée pour l’acheminer vers Kiev. Docherty a déclaré que le gouvernement est engagé dans « discussions » en ce qui concerne « l’orientation et l’utilité de ces fonds », et informera le Parlement lorsque ce problème sera résolu.

Moscou a condamné les plans de confiscation des avoirs gelés comme « vol » et « banditisme, » promettant de riposter en nature si les États-Unis et leurs alliés vont de l’avant. Les critiques occidentaux ont également souligné que la mesure changerait la nature même des sanctions en tant qu’outil politique et saperait la crédibilité des droits de propriété.