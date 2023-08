Le Royaume-Uni cherche à expulser des migrants vers le Rwanda, un plan extrême que d’autres pourraient copier

Commentez cette histoire Commentaire

HASTINGS, Angleterre – Mussadiq était à son hôtel de cette ville balnéaire lorsqu’il a reçu la lettre menaçant de l’expulser vers le Rwanda. La missive de trois pages indiquait que le ministère britannique de l’Intérieur n’examinerait même pas le fond de sa demande d’asile avant d’avoir épuisé s’il pouvait être envoyé dans un autre pays, y compris le pays d’Afrique centrale avec lequel il a conclu un nouvel accord.

« J’ai risqué ma vie pour venir ici », a déclaré Mussadiq, 27 ans, qui a fui l’Afghanistan après avoir été contraint de se battre pour les talibans. Il a traversé la Manche dans un petit bateau, surpeuplé de migrants, qui a eu une fuite en cours de route et a nécessité un sauvetage des garde-côtes. Comme d’autres migrants interrogés pour cet article, il s’est exprimé à la condition que son nom de famille ne soit pas divulgué, dans l’intérêt de protéger ses chances d’asile.

Mais ses espoirs d’une vie moins précaire se sont heurtés à la promesse du Premier ministre Rishi Sunak d' »arrêter les bateaux » et à une nouvelle politique d’asile qui place la Grande-Bretagne à l’extrémité du spectre en Europe – et aspire à quelque chose comme la détention obligatoire en Australie et délocalisation.

L’Illegal Migration Act 2023 du Royaume-Uni – adopté par le Parlement et sanctionné par la sanction royale le mois dernier – interdit effectivement à ceux qui entrent en Grande-Bretagne par des moyens non officiels de demander l’asile ici. La loi impose aux fonctionnaires l’obligation légale de détenir et d’expulser les personnes vers leur pays d’origine, si cela est possible, ou vers un «pays tiers sûr», y compris le Rwanda, où leurs demandes d’asile peuvent être traitées. Une fois relocalisés, les demandeurs d’asile ne pourraient plus jamais entrer en Grande-Bretagne.

« C’est ce pays, et votre gouvernement, qui devrait décider qui vient ici, et non les gangs criminels », a déclaré Sunak lors d’une conférence de presse.

Dans son essence, ce que la Grande-Bretagne essaie de faire est une excroissance du Brexit, motivée par le désir de « reprendre le contrôle » des frontières. Mais au-delà des particularités britanniques, l’effort a suscité l’intérêt d’autres nations qui aimeraient de même externaliser la question de la migration.

« De nombreux autres pays surveillent de près l’expérience britannique et espèrent qu’elle réussira », a déclaré Jeff Crisp, membre associé du groupe de réflexion Chatham House.

Les Nations Unies ont été suffisamment alarmées pour publier une déclaration inhabituelle, affirmant que la Grande-Bretagne était en contradiction avec le droit international et créait « un précédent inquiétant pour le démantèlement des obligations liées à l’asile que d’autres pays, y compris en Europe, pourraient être tentés de suivre ».

L’approche britannique est « un processus de suppression généralisé, inscrit dans la loi, supprimant essentiellement [asylum seekers] sans examen adéquat du fond de l’affaire. C’est assez effronté », a déclaré Nadia Hardman, chercheuse à la division des droits des réfugiés et des migrants de Human Rights Watch.

En Grande-Bretagne, la ligne dure sur la migration passe bien avec la base pro-Brexit et d’autres groupes cibles de vote clés du Parti conservateur au pouvoir. Près de 60% des électeurs conservateurs affirment que l’immigration est l’un des problèmes les plus importants auxquels le pays est confronté, selon les sondages YouGov. Le gouvernement de Sunak essaie donc de montrer qu’il peut avancer sur la question avant les prochaines élections, prévues l’année prochaine.

Les électeurs se concentrent également sur une crise du coût de la vie – qui, selon les économistes, a été provoquée par le Brexit. Ainsi, le gouvernement a également défini la question de la migration comme une question économique, notant régulièrement que le public paie près de 7,6 millions de dollars par jour pour héberger les demandeurs d’asile dans des hôtels.

Dans un geste hautement symbolique présenté comme une mesure d’économie, le gouvernement a modernisé une barge géante et imposante appelée Bibby Stockholm pour accueillir 500 migrants. La première tranche est arrivée lundi. Au milieu des critiques de l’arrangement, Lee Anderson, vice-président du Parti conservateur, a déclaré mardi que les migrants qui ne veulent pas vivre sur une péniche pourraient retourner « en France », en utilisant une obscénité.

Un autre aspect du Brexit influence l’approche britannique en matière d’asile. Depuis qu’elle a quitté l’Union européenne, la Grande-Bretagne ne peut plus légalement renvoyer les demandeurs d’asile dans le premier pays de l’UE dans lequel ils sont entrés. Le Rwanda – qui a accepté d’accueillir 1 000 personnes au cours des cinq premières années d’un projet pilote – est le seul « pays tiers sûr » avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord.

La légalité de cet arrangement, cependant, est mise en doute après qu’une cour d’appel a statué que le Rwanda ne devait pas être considéré comme un pays sûr où les demandes d’asile seraient traitées équitablement. Le gouvernement britannique fait appel devant la Cour suprême.

Sonia Lenegan, une avocate spécialiste de l’immigration, a déclaré que les lettres mentionnant le Rwanda que certains migrants reçoivent sont destinées « principalement à terrifier. … En pratique, personne n’ira au Rwanda de sitôt.

Les vols d’expulsion ne sont pas attendus avant l’année prochaine, au plus tôt.

Si les expulsions vers des pays tiers finissent par avoir lieu, cependant, elles seraient un gros problème – ayant un impact non seulement sur la vie des demandeurs d’asile, mais aussi sur le cadre mondial pour les réfugiés.

Crisp de Chatham House a noté que la Grande-Bretagne était l’un des premiers signataires de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Si le Royaume-Uni « est capable de déverser ses réfugiés dans un autre pays, quel message envoie-t-il aux nations les moins développées et les plus pauvres du monde, qui supportent déjà le poids du fardeau des réfugiés ? L’ensemble du système international des réfugiés est basé sur la notion de coopération », a-t-il déclaré.

La Grande-Bretagne est loin d’être le seul pays à essayer de faire de la migration le problème de quelqu’un d’autre. L’UE a effectivement adopté une mentalité de « forteresse Europe » et a cherché divers moyens de bloquer les migrants bien au-delà de ses frontières. Il a aidé à renforcer les garde-côtes libyens pour intercepter les migrants en Méditerranée. Il a récemment signé un accord avec la Tunisie, offrant des millions en échange d’une aide empêchant les migrants de faire le voyage vers l’Europe. Et il a indiqué aux pays des Balkans que leur candidature à l’UE sera influencée par leur capacité à réduire la migration le long de la « route des Balkans ».

« Les Européens soudoient effectivement des pays tiers pour les aider à mieux gérer les problèmes qu’ils ont avec les migrants », a déclaré Mujtaba Rahman, analyste chez Eurasia Group.

Mais alors que l’UE a parlé d’établir des centres de traitement des demandes d’asile en Afrique du Nord et que le Danemark a signé à un moment donné un accord avec le Rwanda sur le transfert possible des demandeurs d’asile, ces plans ne sont pas allés très loin.

La Grande-Bretagne créerait un précédent.

« Très peu de pays adoptent la position extrême du Royaume-Uni », a déclaré David Cantor, directeur de la Refugee Law Initiative à l’Université de Londres. « À certains égards, cela va même plus loin que l’Australie. Les parallèles les plus proches sont peut-être avec la manière dont des pays comme la Corée du Nord ou le Bhoutan traitent la question des réfugiés.

Cantor a déclaré que le plan britannique est beaucoup plus sévère que la politique d’asile de l’administration Biden, qui est également prise dans des contestations judiciaires.

« Les États-Unis fonctionnent comme une approche de la carotte et du bâton. Le Royaume-Uni n’a pas de carotte, juste un bâton », a déclaré Cantor.

L’administration Biden a déclaré que ceux qui ne respectent pas les règles et entrent illégalement aux États-Unis pourraient faire l’objet d’une expulsion ou de poursuites pénales. L’administration a également travaillé à la mise en place de centres de traitement des demandes d’asile à distance en Colombie et au Guatemala. Mais l’idée, a déclaré Cantor, est de donner aux personnes qui remplissent les critères une « voie directe, sûre et légale » vers l’asile aux États-Unis, leur permettant d’éviter de longs et dangereux voyages sur les routes de contrebande.

La Grande-Bretagne n’offre pas de voies légales de ce type, a-t-il déclaré.

Sunak insiste sur le fait que la Grande-Bretagne reste un « pays compatissant et généreux ». Il note qu’il a offert des visas spéciaux aux réfugiés ukrainiens et aux Hongkongais fuyant les persécutions politiques. Mais il dit que le système est submergé par des gens qui ne sont pas de « vrais réfugiés ».

« Les gens doivent savoir que s’ils viennent ici illégalement, cela entraînera leur détention et leur expulsion rapide », a-t-il déclaré. « Une fois que cela se produira, et qu’ils sauront que cela se produira, ils ne viendront pas et les bateaux s’arrêteront. »

Les groupes de défense des réfugiés disent que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise fabriquée.

Oui, les traversées de canaux sont en augmentation. L’année dernière, plus de 45 000 personnes sont venues en Grande-Bretagne dans de petits bateaux – une énorme augmentation par rapport aux 300 qui l’ont fait en 2018. Mais la Grande-Bretagne a reçu beaucoup moins de demandes d’asile que l’Allemagne ou la France. Et, en comparant le nombre de candidats par rapport à la population, l’Observatoire des migrations d’Oxford a constaté qu’en 2021, selon les derniers chiffres, la Grande-Bretagne se classait au 19e rang en Europe.

Les défenseurs des réfugiés disent que si le coût du logement est le problème, la Grande-Bretagne pourrait économiser de l’argent en éliminant son arriéré inutile de demandes.

Au lieu de cela, les demandeurs d’asile sont maintenus dans un état d’incertitude.

Beaucoup de personnes interrogées à l’extérieur d’un hôtel à Hastings ont déclaré qu’elles espéraient s’installer en Grande-Bretagne parce qu’elles y avaient de la famille, ou voyaient leurs meilleures chances dans un pays anglophone, et que les nouvelles politiques du gouvernement n’étaient pas dissuasives – mais effrayantes.

Bidias, 32 ans, du Cameroun, a déclaré qu’il s’était penché sur les reportages sur les derniers efforts du gouvernement.

« La barge ressemble à une prison… et je ne peux pas retourner en Afrique », a-t-il dit. « Nous sommes venus ici en sachant que l’Angleterre était un pays sûr, que nous pouvions trouver de l’aide ici. Nous sommes surpris par tout cela. »