Le Royaume-Uni cessera de publier les données de modélisation Covid

L’Agence britannique de sécurité sanitaire cessera de publier des données de modélisation sur le coronavirus début janvier.

Le scientifique en chef des données, le Dr Nick Watkins, a déclaré que la publication de ces données spécifiques n’est “plus nécessaire” car le pays vit avec Covid grâce aux vaccins et aux thérapeutiques.

La plage R et le taux de croissance pour l’Angleterre avaient été publiés chaque semaine au plus fort de la pandémie, et tous les quinze jours depuis avril de cette année. Il a été publié pour la première fois en mai 2020 pour tout le Royaume-Uni, jusqu’en avril 2021, date à laquelle il a été publié uniquement pour l’Angleterre.

Le taux de reproduction, le taux R, fait référence au nombre de personnes à qui une personne infectée transmettra le virus.

L’UKHSA Epidemiology Modeling Review Group (EMRG) a déclaré qu’après un examen détaillé, la prochaine publication de sa déclaration de consensus sur le Covid-19 le 6 janvier « sera la dernière ».

Il a déclaré que les données d’incidence de Covid-19 continueront d’être accessibles à partir de l’enquête sur les infections de l’Office for National Statistics.

Watkins, président de l’EMRG, a déclaré: «Pendant la pandémie, la valeur R et le taux de croissance ont servi d’indicateur utile et simple pour éclairer l’action de santé publique et les décisions gouvernementales.

“Maintenant que les vaccins et les thérapeutiques nous ont permis de passer à une phase où nous vivons avec le Covid-19, avec une surveillance réduite mais toujours étroitement surveillée à travers un certain nombre d’indicateurs différents, la publication de ces données spécifiques n’est plus nécessaire.

«Nous continuons de surveiller l’activité de Covid-19 de la même manière que nous surveillons un certain nombre d’autres maladies et maladies courantes.