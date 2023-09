Le Royaume-Uni célèbre l’anniversaire du décès de la reine Elizabeth II et de l’ascension du roi Charles III par des cérémonies solennelles

Le Royaume-Uni a célébré l’anniversaire du décès de la reine Elizabeth II et de l’ascension subséquente du roi Charles III avec des salves de canons cérémoniales et des sons de cloches.

Le roi Charles s’est souvenu de sa mère comme d’un symbole de stabilité au cours de son règne remarquable de 70 ans et a exprimé sa gratitude pour le soutien que lui et la reine Camilla ont reçu au cours de leur première année de service.

Les unités militaires ont rendu hommage à l’avènement du roi en tirant des salutations sur la Tour de Londres et Green Park, tandis que les cloches de l’abbaye de Westminster ont sonné à 13 heures pour marquer l’occasion solennelle.

Avec des salves d'armes à feu et des sons de cloches, le Royaume-Uni a marqué vendredi l'anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II et l'ascension de le roi Charles III

Charles et la reine Camilla ont célébré l’anniversaire dans le domaine familial en Écosse et ont assisté à un service du souvenir dans une petite église voisine où la défunte reine adorait.

« En marquant le premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession, nous nous souvenons avec une grande affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu’elle représentait pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Charles dans un message enregistré. « Je suis également profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien qui ont été témoignés à ma femme et à moi-même au cours de cette année alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous. »

Les unités militaires ont commémoré l’accession du roi au trône en tirant des salutations sur la Tour de Londres, à l’est de la capitale, et sur Green Park, près du palais de Buckingham. Les cloches de l’abbaye de Westminster ont sonné à 13 heures

L’héritier du trône, le prince William et son épouse Catherine, ont assisté à un service commémoratif à la cathédrale de Saint-David au Pays de Galles, au cours duquel des prières ont été prononcées en anglais et en gallois et le chant de l’hymne « Tu connais, Seigneur, les secrets de nos cœurs ». »

À un moment marquant, le couple s’est dirigé vers un portrait de la grand-mère du prince et la princesse a déposé des fleurs devant l’image. Ils gardèrent ensuite un silence solennel.

Pendant ce temps, un membre du public a photographié le frère cadet de William, Prince Harryquittant la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dernier lieu de repos de la reine.

Harry, qui n’a plus de rôle royal officiel, s’est rendu à Londres depuis son domicile en Californie pour assister à un événement caritatif jeudi. On ne s’attendait pas à ce qu’il rencontre son père ou son frère lors de la visite. Harry doit assister ce week-end aux Jeux Invictus pour les soldats blessés en Allemagne, aux côtés de son épouse, Meghan.

Harry a déclaré aux participants lors de la cérémonie de remise des prix parrainée par WellChild, qui aide les enfants gravement malades à obtenir le traitement dont ils ont besoin à la maison plutôt qu’à l’hôpital. que sa grand-mère serait fière d’eux.

« Je sais exactement un an plus tard, elle nous méprise tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble, continuant à mettre en lumière une communauté aussi incroyable », a-t-il déclaré.

Le roi a publié une photographie inédite de la reine qui la montre au sommet de sa puissance à 42 ans. La photo de Cecil Beaton, un célèbre photographe de mode qui photographiait souvent des membres de la famille royale, montre Elizabeth dans les robes de l’Ordre. de la Jarretière et portant le diadème de la Grande-Duchesse Vladimir, composé de 15 cercles de diamants entrelacés.

La mort de la reine a déclenché une vague de deuil national alors que des centaines de milliers de personnes défilé devant son cercueil pour honorer le seul monarque que la plupart aient jamais connu.

« Les gens à travers le Royaume-Uni – qu’ils aient eu la chance de rencontrer Sa Majesté ou non – réfléchiront aujourd’hui à ce qu’elle représentait pour eux et à l’exemple qu’elle a donné à nous tous », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans un communiqué.

Des amis se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour se souvenir de la défunte et bien-aimée reine. Sa principale habilleuse et confidente, Angela Kelly, a posté une image en noir et blanc de la reine avec le message : « Je ne t’oublierai jamais. Je t’aimerai toujours. Tu me manques mon amie. »

Elizabeth, qui a accédé au trône à l’âge de 25 ans, était une figure largement respectée dont la présence constante a contribué à unifier le Royaume-Uni alors qu’il négociait la fin de l’empire et la croissance d’une nation moderne et multiculturelle alimentée par des immigrants du monde entier. . Sa mort soulève des questions sur l’avenir de la monarchie.

Mais Charles s’est facilement installé son nouveau rôleévitant toute controverse et se concentrant sur la construction de ponts entre les quatre parties du Royaume-Uni et la myriade de groupes ethniques et religieux qui composent sa population.