Le Royaume-Uni bat le record de la température la plus élevée alors que la chaleur augmente

La Grande-Bretagne a battu mardi son record de température la plus élevée jamais enregistrée, avec une lecture provisoire de 39,1 degrés Celsius (102,4 degrés Fahrenheit), selon le bureau météorologique du pays – et la chaleur ne devait qu’augmenter.

La température la plus élevée précédemment enregistrée en Grande-Bretagne était de 38,7 C (101,7 F), un record établi en 2019. Le record de mardi était à Charlwood, en Angleterre.

“Les températures devraient encore augmenter aujourd’hui”, a déclaré le prévisionniste.

Le pic de mardi est survenu alors que le pays était en proie à une chaleur qui a également brûlé l’Europe continentale au cours de la semaine dernière. Les voyages, les soins de santé et les écoles ont été perturbés dans un pays qui n’était pas préparé à de tels extrêmes.

Une grande partie de l’Angleterre, de Londres au sud à Manchester et Leeds au nord, est restée mardi sous le premier avertissement de chaleur “extrême” du pays, ce qui signifie qu’il existe un danger de mort même pour les personnes en bonne santé.

Lié:

Berlin accueille des émissaires pour les négociations sur le climat au milieu d’une vague de chaleur historique en Europe occidentale

La Cour suprême britannique a été fermée aux visiteurs après qu’un problème de climatisation l’a obligée à déplacer les audiences en ligne. Le British Museum avait prévu de fermer plus tôt. De nombreux bâtiments publics, y compris les hôpitaux, ne sont pas climatisés, ce qui montre à quel point une chaleur aussi extrême est inhabituelle dans le pays, mieux connu pour la pluie et les températures douces.

Un temps inhabituellement chaud et sec s’est emparé de vastes étendues du continent depuis la semaine dernière, déclenchant des incendies de forêt du Portugal aux Balkans et entraînant des centaines de décès liés à la chaleur. Des images de flammes se précipitant vers une plage française et des Britanniques étouffants – même au bord de la mer – ont suscité des inquiétudes concernant le changement climatique.

L’agence météorologique britannique Met Office a également signalé que des chiffres provisoires montraient que la température restait au-dessus de 25 ° C (77 ° F) pendant la nuit dans certaines parties du pays pour la première fois.

Beaucoup de gens ont fait face à la canicule en restant sur place. Le trafic routier était en baisse par rapport à ses niveaux habituels lundi. Les trains roulaient à basse vitesse par crainte que les rails ne se déforment ou ne roulent pas du tout. La gare de Kings Cross à Londres, l’une des plaques tournantes ferroviaires les plus fréquentées du pays, était vide mardi, sans train sur la ligne très fréquentée de la côte est reliant la capitale au nord et à l’Écosse. L’aéroport de Londres Luton a dû fermer sa piste en raison de dommages causés par la chaleur.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les infrastructures de transport britanniques, dont certaines datent de l’époque victorienne, “n’ont tout simplement pas été construites pour résister à ce type de température – et il faudra de nombreuses années avant que nous puissions remplacer les infrastructures par le type d’infrastructure qui pourrait.”

Au moins cinq personnes se seraient noyées à travers le Royaume-Uni dans des rivières, des lacs et des réservoirs en essayant de se rafraîchir.

Les experts du climat avertissent que le réchauffement climatique a augmenté la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des études montrant que la probabilité que les températures au Royaume-Uni atteignent 40 ° C (104 ° F) est désormais 10 fois plus élevée qu’à l’ère préindustrielle. La sécheresse et les vagues de chaleur liées au changement climatique ont également rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre.

Un pompier tente d’éteindre les flammes alors qu’un incendie de forêt progresse lors d’un incendie à Ferreras de Abajo, dans le nord-ouest de l’Espagne, le lundi 18 juillet 2022. Les pompiers ont combattu des incendies de forêt incontrôlables en Espagne et en France alors que l’Europe se fanait sous une vague de chaleur inhabituellement extrême que les autorités de Madrid est responsable de centaines de morts. (AP Photo/Emilio Fraile)

Les dangers de la chaleur extrême étaient exposés dans le sud de l’Europe. Au moins 748 décès liés à la chaleur ont été signalés lors de la vague de chaleur en Espagne et au Portugal voisin, où les températures ont atteint 47 ° C (117 F) au début du mois.

Dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, de féroces incendies de forêt ont continué de se propager à travers les forêts de pins secs, frustrant les efforts de lutte contre les incendies de plus de 2 000 pompiers et avions bombardiers d’eau.

Plus de 37 000 personnes ont été évacuées des maisons et des lieux de vacances d’été depuis que les incendies se sont déclarés le 12 juillet et ont brûlé 190 kilomètres carrés (plus de 70 miles carrés) de forêts et de végétation, ont déclaré les autorités girondines.

Un troisième incendie plus petit s’est déclaré lundi soir dans la région viticole du Médoc au nord de Bordeaux, taxant davantage les moyens de lutte contre les incendies. Cinq campings ont pris feu dans la zone des plages de la côte atlantique où les incendies ont fait rage, autour du bassin maritime d’Arcachon célèbre pour ses huîtres et ses stations balnéaires.

Mais les prévisions météorologiques offraient une certaine consolation, avec des températures caniculaires qui devraient s’atténuer le long de la côte atlantique mardi et la possibilité de pluies en fin de journée.